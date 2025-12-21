Pallavolo serie A3, la Spike Devils Campobasso vince contro Sabaudia e si qualifica alla Coppa Italia

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – VIRIDEX PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA 3-1 (23/25, 25/14, 25/17, 25/21)

CAMPOBASSO: Graziani 7, Bartolini 7, Morelli 26, Valchinov 22, Arienti 10, Zanni 2, Consonni (L); Cometti, Rescignano 1. Ne: Ciampa, Del Fra, Salvador, Aretz, De Nigris (L2). All.: Bua.

SABAUDIA: Soncini 8, Pilotto 9, Onwuelo 14, Panciocco 11, Stufano 5, Mariani 7, Rondoni (L); Nasari, Nasari (L), Serangeli, Schettino, De Vito. All.: Beltrame.

ARBITRI: Pasciari e Lanza (Napoli).

NOTE: infortunio (problema muscolare al flessore della gamba destra) sull’8-2 del secondo set per Rondoni (libero Sabaudia), non più rientrato e sostituito da Nasari. Cartellino giallo (esultanza non consona) sul 21-17 del quarto set per Morelli (Campobasso). Durata set: 29’, 28’, 24’ e 26’. Campobasso: battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 9. Sabaudia: bv 3, bs 11, m 8.

Secondo successo consecutivo, sesto su nove gare ed un traguardo storico raggiunto: la qualificazione alla Coppa Italia con, da definire, unicamente il piazzamento all’interno del girone, ma con la certezza di essere tra le prime quattro della classe, ma con la possibilità anche di arrivare sul podio, come terza della classe, se Reggio dovesse imporsi a Tricase sul Lecce nel prosecuzione domenicale del turno.

A Vinchiaturo i rossoblù hanno la meglio su Sabaudia per 3-1 al termine di un match in cui i campobassani dominando letteralmente la scena dal secondo set in poi e, alla fine, mandano in doppia cifra l’opposto Morelli (top scorer del match a quota 26), lo schiacciatore Valchinov ed il centrale Arienti.

L’avvio dei rossoblù è di grande spessore. Attorno a Morelli autore di tre punti (tra attacco e servizio) i campobassani vanno sul 5-1. Valchinov è una spalla preziosa al pari di Zani, ma Sabaudia impatta a sette, complici due errori in pipe di Valchinov. I rossoblù tornano a correre e vanno sul 15-10, ma Sabaudia rientra ed impatta a 16. L’equilibrio prosegue serrato, poi gli ospiti che sorpassano sul finale (primo vantaggio del parziale sul 22-23) e vanno a prendersi il set d’avvio (23-25).

I campobassani provano a reagire in avvio di secondo set (3-1), ampliando anche il parziale sul 7-2 con un attacco che torna a girare al meglio. L’ace di Morelli vale l’8-2 (nella circostanza si infortuna anche il libero ospite Rondoni), poi il muro di Valchinov su Onwuelo è sinonimo di 9-2. L’ace di Morelli porta ad otto le lunghezze di margine, ma Sabaudia prova nuovamente a reagire. Gli Spike Devils sanno però come gestire (13-6). Il muro di Valchinov doppia i pontini (16-8) ed è ancora il bulgaro ad ispessire il margine (17-9). Morelli a filo rete non si fa pregare. Il gap aumenta sempre più (21-10). Zanni sigla il 22-11 di prima intenzione. Morelli da posto uno (24-13) regala ben undici set point ai rossoblù, che alla seconda opportunità – complice un erorre al servizio degli ospiti – portano a casa il parziale per 25-14.

Il terzo set parte all’insegna dell’equilibrio. Poi sono i campobassani a fuggire con Arienti che sigla il 5-1. Sabaudia inizia a deragliare coi rossoblù che volano sull’11-3. Il muro di Bartolini è sinonimo di 13-4. Valchinov sigla il 16-7 prima ed il 18-9 poi. Morelli giganteggia per il 19-10 prima ed il 21-10 poi. Entra anche capitan Rescignano e sigla il 23-13, poi è Soncini con l’errore al servizio (25-17) a siglare il sorpasso in conto set (2-1).

Nel quarto parziale i rossoblù partono nuovamente forte (3-1). Valchinov (in attacco e a muro) ed Arienti allungano sul 7-2. Bartolini a muro doppia i pontini (10-5), che provano a rientrare, ma vengono ricacciati dietro da Valchinov. Il bulgaro mette a segno anche il 18-11 con Sabaudia che, di fatto, si ritrova spalle al muro, ma riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo e ritorna sotto (20-17). Morelli dà una tripla spallata e quattro match point ai suoi (24-20), mettendo a segno il punto del 25-21 che chiude i conti e regala ai suoi il sesto successo stagionale e la qualificazione per la Coppa Italia.

«È stato un girone d’andata importante – riconosce a fine gara il tecnico dei rossoblù Bua – che ci ha consentito di centrare un obiettivo di rilievo e di prendere margine sulla zona rossa. I sedici punti conquistati rappresentano un tesoretto di non poco conto anche in vista di un ritorno in cui avremo quattro gare in casa e cinque fuori con tutte le squadre che sgomiteranno per i rispettivi obiettivi. Entrare, poi, in Coppa Italia è un sogno per tutti noi. Alla vigilia volevamo crescere ulteriormente, a livello tecnico e come club. Continuiamo a lavorare duramente e questi sacrifici possono essere pienamente ripagati poi sul campo. Dobbiamo riuscire a centrare almeno altri sei-sette punti per poi giocare con maggiore tranquillità e la testa libera, divertendoci anche, per dimostrare le qualità di un gruppo molto coeso e compatto».

Ora, il calendario del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca presenterà un percorso a tappe alterne. Sosta nel prossimo weekend, poi un appuntamento di gioco nel primo fine settimana del 2026 con la prima di ritorno, un’ulteriore sosta e quindi l’undicesimo turno tra 17 e 18 gennaio.