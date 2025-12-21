Calcio a 5 serie A2 Élite, roboante vittoria del Cln Cus Molise contro Mascalucia

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-MASCALUCIA 8-1 (4-0 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Ferroni. All. Sanginario (squalificato). In panchina De Lisio.

Mascalucia: Lo Faro, Radaelli, Ricciardello, D’Arrigo, Longo, Gerli, Foti, L. Longo, Santonocito, Scuderi, Tosto. All. Incatasciato.

Arbitri: Bottini di Roma 1 e Moro di Latina. Crono: Cristea di Albano Laziale.

Marcatori:Joaozinho (2), Ferroni, Oliveira pt; Joaozinho, Oliveira, De Nisco, D’Arrigo, Ferrara st.

Note: ammonito Douglas.

Chiude con una roboante vittoria il 2025 la Laborvetro Cus Molise che gonfia il petto e porta a casa la seconda affermazione consecutiva superando nettamente al Palaunimol il Mascalucia. La squadra del capoluogo di regione ha dato seguito al successo sull’Itria e terminato il girone di andata a quota 15 punti, fuori dai playout. Grande prova corale per la formazione rossoblù che conferma il buon momento e brinda anche al primo gol in campionato di Marco Ferrara.

La cronaca – Parte bene la squadra di casa che ci prova con Joaozinho e Ferroni. Sull’altro fronte è D’Arrigo a saggiare i riflessi di Oliveira che si oppone. Locali ancora pericolosi in fase offensiva con uno scambio De Nisco-Joaozinho, conclusione fuori. E’ poi Di Lisio a provarci dalla distanza, tiro sporcato dalla difesa con Lo Faro che compie il miracolo e manda in angolo. I rossoblù passano quando Soto recupera palla cerca Joaozinho che tocca il pallone, sfera sul palo e lo stesso Joaozinho fa 1-0. Il Mascalucia prova a reagire, Oliveira è bravo a chiudere sul tentativo di Gerli. La Laborvetro Cln Cus Molise raddoppia con uno scambio Ferroni-Joaozinho che porta il numero dieci di casa a firmare il 2-0. Il tris nasce sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Joaozinho e deviato da Ferroni. Dopo un piazzato di poco fuori di Soto, il Cln Cus Molise sfiora il poker con un’azione avviata da Soto che serve Di Nunzio, palla al centro dove arriva De Nisco la cui conclusione è murata. Marcatura solo rimandata che arriva poco dopo con Oliveira che dalla sua porta gonfia la rete. Sul parziale di 4-0 si va negli spogliatoi.

La ripresa si apre sempre nel segno della Laborvetro Cln Cus Molise: Ferroni, palla al centro per Joaozinho che non perdona. Cln Cus Molise 5 Mascalucia 0. Quando mancano 16’39” da giocare il Mascalucia perde Danilo Longo costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. La Laborvetro Cln Cus Molise dilaga: Oliveira fa doppietta realizzando ancora dalla sua porta, complice il gioco a 5 del Mascalucia. Locali sul velluto: Palmegiani costruisce per De Nisco che arrotonda ulteriormente il parziale e fa 7-0. A questo punto il Mascalucia ha uno scatto d’orgoglio e un super Oliveira va a chiudere sulla staffilata di D’Arrigo. L’estremo difensore di casa si ripete su Douglas. Poi è D’Arrigo a realizzare il gol della bandiera per i siciliani. Nel finale di gara Joaozinho riparte e offre a Ferrara che realizza il suo primo gol in campionato. La Laborvetro Cln Cus Molise vince e festeggia con i suoi tifosi. Alla ripresa dopo la sosta natalizia ci sarà la sfida interna contro la capolista Benevento.