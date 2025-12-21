News dal Molise

Giuseppe De Rosa compie 60 anni: gli auguri di Angela e CBlive

Oggi, domenica 21 dicembre 2025, Giuseppe De Rosa festeggia i suoi 60 anni. Con tutto il cuore, Angela gli rivolge un messaggio pieno di affetto: “Buon compleanno! Sei una persona speciale e meriti tutta la felicità del mondo”.

Anche la redazione di CBLive si unisce agli auguri, celebrando questo importante traguardo insieme a Giuseppe e a chi gli vuole bene, rendendo questo traguardo ancora più memorabile.

