Politica

Manovra, superbonus per Sisma 2018 esteso anche ai comuni molisani. Lotito: “Atto di equità per il Molise”

Photo of Redazione Redazione21 Dicembre 2025

“Nel corso delle ultime notti, la Commissione Bilancio ha svolto un lavoro intenso, serio e responsabile, volto a migliorare e rendere più equa l’applicazione delle misure previste dalla manovra, ascoltando le esigenze dei territori e correggendo alcune iniziali esclusioni. In questo contesto, desidero chiarire che l’estensione dell’utilizzo del bonus anche alla Regione Molise è il risultato di un confronto approfondito e trasversale, che ha consentito di sanare una disparità oggettiva che, in una prima fase, aveva lasciato il Molise fuori dal perimetro della misura. La Commissione ha ritenuto doveroso intervenire per garantire parità di trattamento tra territori che presentano analoghe criticità e necessità, evitando che scelte meramente tecniche producessero effetti penalizzanti per intere comunità. L’estensione del bonus al Molise rappresenta un atto di equità, di buon senso e di rispetto verso un territorio che non può e non deve essere considerato marginale. Continuerò, nel mio ruolo, a lavorare affinché le politiche di bilancio tengano sempre insieme rigore, responsabilità e giustizia sociale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Claudio Lotito, vicepresidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.

Photo of Redazione Redazione21 Dicembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Viabilità strategica nel Medio Basso Molise e Valle del Fortore: incontro in Regione con sindaci e amministratori

19 Dicembre 2025

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso inaugurato il Robot Da Vinci

13 Dicembre 2025

Trasporti, riunione tra Consulta utenti, Regione e Trenitalia

13 Dicembre 2025

Regione Molise, a Roma avviata la formazione dei 33 operatori per il Numero Unico di Emergenza Europeo 112

10 Dicembre 2025

Un ponte tra Cura e Sapere: inaugurata la sezione scolastica nella Pediatria dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso

10 Dicembre 2025

Al Teatro Savoia di Campobasso ‘La Giornata dell’emigrazione molisana nel mondo’. Roberti: “Appuntamento dal forte valore identitario”

7 Dicembre 2025

Rete ictus, il TAR Molise dà ragione alla struttura commissariale della sanità molisana. Bonamico e Di Giacomo: “Strutturato rete in linea coi bisogni del Molise”

5 Dicembre 2025

Consigliere regionale per 30 anni ed ex Presidente Regione Molise, scompare a 90 anni Paolo Nuvoli

4 Dicembre 2025

De Benedittis in ripresa, il governatore Roberti: “La sua testimonianza inno alla forza dell’animo e alla professionalità del personale sanitario”

3 Dicembre 2025

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il messaggio del Presidente Francesco Roberti

25 Novembre 2025

Fondo Sanitario Nazionale, cambiano i requisiti. Il governatore Roberti: “Risultato storico per il Molise”

25 Novembre 2025

“L’invecchiamento attivo: il valore degli anziani per l’economia regionale”, all’incontro di Coldiretti il governatore Roberti

22 Novembre 2025

A Termoli le celebrazioni della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

22 Novembre 2025

A Palazzo Vitale l’incontro istituzionale tra il governatore Francesco Roberti e il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis

21 Novembre 2025

Nuovo Sistema di Chirurgia Robotica “da Vinci Xi” per il Blocco Operatorio dell’Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso

18 Novembre 2025

Carceri, Delmastro e Lancellotta (FdI): “Da piano mobilità tre agenti a Isernia”

16 Novembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa