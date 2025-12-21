Manovra, superbonus per Sisma 2018 esteso anche ai comuni molisani. Lotito: “Atto di equità per il Molise”

“Nel corso delle ultime notti, la Commissione Bilancio ha svolto un lavoro intenso, serio e responsabile, volto a migliorare e rendere più equa l’applicazione delle misure previste dalla manovra, ascoltando le esigenze dei territori e correggendo alcune iniziali esclusioni. In questo contesto, desidero chiarire che l’estensione dell’utilizzo del bonus anche alla Regione Molise è il risultato di un confronto approfondito e trasversale, che ha consentito di sanare una disparità oggettiva che, in una prima fase, aveva lasciato il Molise fuori dal perimetro della misura. La Commissione ha ritenuto doveroso intervenire per garantire parità di trattamento tra territori che presentano analoghe criticità e necessità, evitando che scelte meramente tecniche producessero effetti penalizzanti per intere comunità. L’estensione del bonus al Molise rappresenta un atto di equità, di buon senso e di rispetto verso un territorio che non può e non deve essere considerato marginale. Continuerò, nel mio ruolo, a lavorare affinché le politiche di bilancio tengano sempre insieme rigore, responsabilità e giustizia sociale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Claudio Lotito, vicepresidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.