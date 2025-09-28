News dal Molise

Pallavolo serie A3, successo della Spike Devils Campobasso in amichevole contro il Termoli Pallavolo

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – OCCHIONERO IMMOBILIARE TERMOLI PALLAVOLO 3-0 (25/16, 25/18, 25/17)

CAMPOBASSO: Morelli, Melato, Valchinov, Graziani, Bartolini, Del Fra An., Arienti, Salvador, Ciampa, Rescignano, Aretz, Cometti, Consonni (L), De Nigris (L2). All. Bua.

TERMOLI: Palli Al., Esposito, Di Giorgio, Ortolano, Prela, Palli C., Mingione, Viganò, Di Paola, Fiorillo, Zasa, Menghini, Ricciardi (L). All. Del Fra G.

NOTE: disputato un set supplementare in modalità tie-break terminato sul punteggio di 15-11 per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso.

Terzo test precampionato – e secondo exploit consecutivo – per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso che, nella festa della pallavolo molisana maschile, hanno la meglio sui cugini della Termoli Pallavolo, matricola della serie B, in quello che è stato il loro esordio agonistico nel nuovo impianto di Vinchiaturo (dove hanno già dato vita ad alcuni cicli di allenamento).

Nei quattro set disputati – ai tre canonici per il 3-0 finale è stato aggiunto uno supplementare in modalità tie-break – i rossoblù hanno sempre menato le danze, dovendo fare i conti con l’atteggiamento di grande resilienza dei bassomolisani che, con la difesa, hanno cercato di allungare gli scambi, ma hanno finito per pagare la differenza di categoria.

«È stata un’occasione per far giocare tutti e cercare di prendere sempre più il ritmo partita. Sappiamo – ha dichiarato il tecnico rossoblù Giuseppe Bua al termine del match – che ci sono ancora dei fondamentali su cui occorre lavorare sodo. In particolare, dobbiamo migliorare la qualità al servizio. In questo match, rispetto ai due confronti del triangolare di Isernia, abbiamo provato più soluzioni al centro ed anche con la pipe. Il risultato finale, ribadisco, è solo un dato statistico, ma nel percorso complessivo occorre prendere spunti su quanto dovremo fare dalla linea dei nove metri da un lato e sul timing a muro dei laterali, oltre che sullo stretto dell’attenzione alle direzioni d’attacco».

Per i rossoblù, ora, la prossima uscita amichevole sarà sabato 4 ottobre a Gioia del Colle in casa dei pugliesi, annunciati grandi protagonisti per un torneo al vertice del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca.

