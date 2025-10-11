News dal Molise

Pietracatella si veste d’autunno: sabato 11 ottobre torna la Festa d’Autunno tra sapori, musica e tradizione

L’autunno, con i suoi colori caldi e i profumi intensi, torna a illuminare Pietracatella con la Festa d’Autunno, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’appuntamento, in programma per sabato 11 ottobre alle ore 20.30 in Piazza Santa Maria, è promosso dal Comitato Pro San Gerardo e dalla Pro Loco Pietramurata, in onore di San Gerardo Maiella, figura profondamente cara alla devozione popolare del borgo.
L’iniziativa, ormai divenuta un momento identitario per la comunità, richiama ogni anno numerosi visitatori anche dai centri limitrofi, attratti dal connubio tra buona cucina, musica e spirito di convivialità. L’intento è quello di riscoprire il valore autentico delle tradizioni contadine e del vivere insieme, nella cornice suggestiva del centro storico di Pietracatella, che per una sera si trasformerà in un salotto a cielo aperto.
Protagonisti della serata saranno i sapori genuini della cucina molisana: vuccun, pizza e minestra, trippa, arrosticini, castagne e vino. Si tratta di piatti semplici, ma capaci di raccontare la storia di un territorio che ha fatto della genuinità e dell’ospitalità i propri tratti distintivi. Il profumo delle caldarroste e il crepitio della brace accompagneranno i presenti in un percorso sensoriale che sa di casa e di memoria. A rendere ancora più vivace l’atmosfera contribuirà la musica dal vivo del gruppo I Clandestini, ensemble molisano che da anni propone con energia e passione il meglio della musica italiana degli anni Ottanta e Novanta. Le loro interpretazioni, tra pop e cantautorato, animeranno la piazza, invitando il pubblico a cantare e ballare in un clima di allegra condivisione.
La Festa d’Autunno non rappresenta soltanto un appuntamento gastronomico o musicale, ma un’occasione di incontro e partecipazione collettiva, durante la quale il borgo si riappropria dei propri spazi e della propria identità. È una celebrazione delle radici e del senso di appartenenza, un momento in cui Pietracatella si racconta attraverso i sapori, la musica e il calore della sua gente.
Sabato 11 ottobre, dunque, il cuore del paese batterà al ritmo dell’autunno. Tra i profumi delle castagne, il vino novello e le note di festa, Pietracatella rinnova il suo invito a vivere la tradizione, accogliendo cittadini e visitatori in una serata che promette emozioni, sorrisi e convivialità autentica.
