Prepensionati in agricoltura, al via le richieste di pagamento

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma degli impegni pluriennali ancora in essere (campagna 2018), per quanto concerne la Misura 1.1.3 “Prepensionamento degli imprenditori e lavoratori agricoli”.

Le domande, compilate esclusivamente per via telematica sul portale SIAN messo a disposizione da Agea, dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 dicembre 2018 e corredate dall’apposita dichiarazione in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti di prepensionato.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare gli uffici dell’assessorato regionale all’Agricoltura.