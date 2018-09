Campobasso, il 29 settembre modifiche alle corse degli autobus in occasione del Rally del Molise

In occasione del 23° Rally del Molise, a Campobasso il 29 settembre 2018 a partire dalle ore 14,30 saranno chiuse al traffico via Trivisonno e via Monsignor Bologna, quest’ultima nel tratto che va dall’intersezione con viale Manzoni e via Trivisonno fino all’incrocio con via Gazzani (escluso).

Ciò comporta che le corse delle varie linee degli autobus urbani che scendono su via Trivisonno non potranno proseguire su via Monsignor Bologna o su viale Manzoni e neppure le corse che risalgono per via Manzoni o provengono da via Monsignor Bologna non potranno proseguire verso il centro (ad esempio, 1 nero, 1 rosso, ospedale). Per tale motivi, a partire dalla prima corsa, per ciascuna linea interessata che intersechi tali direttrici, dopo le ore 14,30 e fino alla fine del servizio, i mezzi proseguiranno per via Scardocchia e risaliranno poi su via Vico e via Gazzani per reimmettersi poi sul percorso ordinario.