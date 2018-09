Gli bloccano l’auto nel parcheggio, lui buca gli pneumatici della vettura che non gli consente di passare: 59enne denunciato

Aveva lasciato l’auto in sosta, ma al momento in cui doveva uscire dal parcheggio la vettura di una donna gli impediva di passare. È stato questo il motivo per il quale il 59enne di Campobasso ha deciso di danneggiare, con un cacciavite, tre penumatici all’automobile che non gli consentiva di uscire dal parcheggio.

A seguito della denuncia della donna i Carabinieri di Campobasso sono riusciti a identificare l’uomo che certamente ha avuto una reazione spropositata, seppur basata su principi del buon vivere civile.