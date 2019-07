Progetto “Nonni Vigili” a Guglionesi, entro il 5 settembre 2019 le adesioni al servizio civico

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29-11-2018, il Comune di Guglionesi nell’ambito delle iniziative a favore degli studenti e degli anziani, con il fine di costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e sia per garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale della comunità in cui essi vivono, ha approvato il progetto di volontariato denominato “Nonni vigili”.

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto i cittadini di ambo i sessi, di età compresa tra i 50 e i 75 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere residente nel Comune di Guglionesi;

2. di godere dei diritti politici;

3. non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti;

4. essere in possesso di idoneità psicofisica specifica dimostrata mediante certificato.

Sarà data precedenza e preferenza alle associazioni di anziani o a pensionati che abbiano prestato l’attività lavorativa nella Polizia Locale e nelle altre Forze dell’Ordine e Militari.

La domanda dovrà essere compilata sul modello predisposto e disponibile presso l’ ufficio Servizi Sociali e consegnata al protocollo comunale entro il 5 Settembre 2019.

Gli aspiranti volontari saranno selezionati previo colloquio individuale per valutarne l’attitudine.

Saranno previsti servizi di sorveglianza particolari e limitati nel tempo presso le scuole cittadine negli orari di entrata e uscita, con presenza giornaliera garantendo gli attraversamenti pedonali, prestando attenzione in particolar modo all’arrivo, al transito e alla partenza di scuolabus.

I volontari avranno in dotazione:

– tessera di riconoscimento;

– berretto/cappellino ;

– giubbotto o pettorina ;

– fischietto e paletta per la segnalazione.

Le persone ammesse al servizio parteciperanno ad un breve periodo di formazione ed addestramento presso il Comando di Polizia Locale. Tutti i volontari saranno assicurati contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, con spese a carico dell’Amministrazione Comunale.