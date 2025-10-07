News dal Molise

‘Puliamo il Mondo… camminando’: a Campobasso l’ecotrekking urbano per la Giornata del Camminare

Photo of Redazione Redazione7 Ottobre 2025

Domenico Rotondi

Si terrà sabato 11 ottobre 2025, con inizio alle ore 15, l’edizione campobassana di “Puliamo il Mondo… camminando”, l’iniziativa che coniuga il piacere del cammino con la cura degli spazi comuni. L’evento, promosso dal Circolo Legambiente “E. Cirese”, si svolgerà in collaborazione con il Comune di Campobasso, l’associazione Giambattista Vico, la scuola Minibasket Campobasso e il SAI “Stesso Cielo”, nell’ambito del programma nazionale Clean Up the World e della Giornata del Camminare.
Il ritrovo è fissato presso il Centrum Palace, da dove prenderà il via un percorso di ecotrekking urbano che condurrà i partecipanti attraverso le aree verdi cittadine e i tracciati pedonali che collegano il centro di Campobasso all’Università del Molise. L’attività costituirà un’occasione non soltanto per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici, ma anche per promuovere una riflessione condivisa sul valore della partecipazione e sulla necessità di tutelare il territorio come bene comune.
La presenza delle associazioni di quartiere, dei giovani atleti del minibasket e dei beneficiari del progetto SAI rappresenterà un significativo momento di incontro intergenerazionale e interculturale, volto a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a favorire l’integrazione sociale attraverso un gesto concreto di cittadinanza attiva. Il supporto tecnico della SEA – Servizi e Ambiente garantirà la raccolta e lo smaltimento dei materiali recuperati lungo il percorso, assicurando la corretta gestione dei rifiuti e la chiusura responsabile del ciclo di pulizia. La partecipazione sarà libera e aperta a tutti. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking, abbigliamento comodo e guanti da lavoro – alcuni dei quali saranno disponibili anche sul posto – e di portare con sé la buona volontà e lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistinguono l’iniziativa. L’impegno ambientale del circolo cittadino di Legambiente affonda le sue radici in una tradizione civica e culturale di lunga data, che ha fatto del capoluogo molisano un punto di riferimento nella promozione della sostenibilità. Il Molise, noto come regione verde dell’Italia appenninica, si è distinto nel corso dei decenni per la qualità del suo ambiente, per la purezza dell’aria e per la ricchezza delle sue aree boschive e dei suoi luoghi di pregio naturalistico.
In questo contesto, appuntamenti come “Puliamo il Mondo” rappresentano la naturale prosecuzione di una storia collettiva di responsabilità ambientale, capace di unire tradizione e innovazione, radici profonde e visione futura. L’iniziativa dell’11 ottobre si inserisce così in un percorso di crescita civile e ambientale che consolida il ruolo di Campobasso e del Molise come veri e propri laboratori di sostenibilità, in grado di tradurre la cultura ecologica in gesti concreti di partecipazione e solidarietà.
