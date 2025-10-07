‘Puliamo il Mondo… camminando’: a Campobasso l’ecotrekking urbano per la Giornata del Camminare

Domenico Rotondi

Il ritrovo è fissato presso il Centrum Palace, da dove prenderà il via un percorso di ecotrekking urbano che condurrà i partecipanti attraverso le aree verdi cittadine e i tracciati pedonali che collegano il centro di Campobasso all’Università del Molise. L’attività costituirà un’occasione non soltanto per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici, ma anche per promuovere una riflessione condivisa sul valore della partecipazione e sulla necessità di tutelare il territorio come bene comune.

La presenza delle associazioni di quartiere, dei giovani atleti del minibasket e dei beneficiari del progetto SAI rappresenterà un significativo momento di incontro intergenerazionale e interculturale, volto a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a favorire l’integrazione sociale attraverso un gesto concreto di cittadinanza attiva. Il supporto tecnico della SEA – Servizi e Ambiente garantirà la raccolta e lo smaltimento dei materiali recuperati lungo il percorso, assicurando la corretta gestione dei rifiuti e la chiusura responsabile del ciclo di pulizia. La partecipazione sarà libera e aperta a tutti. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking, abbigliamento comodo e guanti da lavoro – alcuni dei quali saranno disponibili anche sul posto – e di portare con sé la buona volontà e lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistinguono l’iniziativa. L’impegno ambientale del circolo cittadino di Legambiente affonda le sue radici in una tradizione civica e culturale di lunga data, che ha fatto del capoluogo molisano un punto di riferimento nella promozione della sostenibilità. Il Molise, noto come regione verde dell’Italia appenninica, si è distinto nel corso dei decenni per la qualità del suo ambiente, per la purezza dell’aria e per la ricchezza delle sue aree boschive e dei suoi luoghi di pregio naturalistico.