News dal Molise

Sport e passione: successo per l’Open Day di Tiro con l’Arco a Campobasso

Photo of Redazione Redazione7 Ottobre 2025

Nonostante il meteo incerto, l’Open Day “Ho Fatto Centro” dedicato al Tiro con l’Arco si è rivelato un autentico successo, riaffermando il potere dello sport come veicolo di coinvolgimento e dinamismo. L’evento, promosso dal CIP Molise (Comitato Italiano Paralimpico) e da INAIL Molise, si è tenuto ieri, 5 ottobre 2025, presso l’Impianto Federale FITArco di C.da Selva Piana a Campobasso.

L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica per scoprire e provare una disciplina affascinante in un ambiente completamente inclusivo: gli assistiti INAIL che hanno partecipato hanno dimostrato una dedizione esemplare, restando presenti per l’intera durata dell’evento, dalle 9:30 alle 18:00.

L’interesse, poi, palpabile. Sotto la guida attenta dei tecnici sportivi, i partecipanti hanno potuto non solo cimentarsi con gli archi e le frecce, ma anche comprendere a fondo il gesto tecnico corretto e prendere confidenza con l’attrezzatura di alta qualità messa a disposizione dalla società ospitante.

Il momento clou della giornata è stata la simulazione di una vera e propria gara, che ha permesso a tutti di vivere l’emozione della competizione, consolidando l’apprendimento in modo pratico e stimolante. L’esperienza ha lasciato i presenti con un grande sorriso e la gioia di aver scoperto una nuova passione.

“L’Open Day ‘Ho Fatto Centro’ – ha commentato la presidente del CIP Molise, Donatella Perrellanon è stato solo una giornata di sport, ma la chiara dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni come il CIP e l’INAIL possa generare occasioni concrete di riscatto, benessere e socializzazione attraverso la pratica sportiva paralimpica”.

“I 26 partecipanti – ha aggiunto la coordinatrice dell’Open Day; Mariella Procaccinisono stati seguiti con estrema attenzione dai tecnici, preparati e disponibili a rispondere a ciascuna esigenza. Ancora una volta possiamo manifestare soddisfazione per l’ampia adesione, ma soprattutto per la manifesta volontà di apprendere una nuova disciplina sportiva”.

Photo of Redazione Redazione7 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

‘Puliamo il Mondo… camminando’: a Campobasso l’ecotrekking urbano per la Giornata del Camminare

7 Ottobre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede all’esordio stagionale casalingo contro la forte Academy Pescara

5 Ottobre 2025

Un medico fa causa all’Asrem: “Lavorato 195 ore in più, ma mai pagato”

4 Ottobre 2025

Campobasso, rapina un anziano in centro: la Mobile arresta giovane campobassano

4 Ottobre 2025

Nuova società affiliata alla Federazione Italiana Bocce: l’ASD Sport Community si apre al Beach Bocce al MOOV Sport Center di Campobasso

4 Ottobre 2025

CIP e INAIL Molise ancora insieme per l’Open Day “Ho Fatto Centro”

4 Ottobre 2025

Bocce paralimpiche, medaglia di bronzo tricolore per Piacente ed Evangelista dell’AVIS Campobasso

3 Ottobre 2025

Richiesta carburante agricolo, c’è la delibera regionale a sostegno delle aziende

2 Ottobre 2025

Il Presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, nominato Coordinatore d’Area Centro della Federazione Italiana Bocce

1 Ottobre 2025

Ance Molise: “Soddisfazione per la proroga del termine di ultimazione dei lavori del sisma 2002”

30 Settembre 2025

SEA SpA, a Vazzieri 1 il nuovo Punto di Raccolta Assistito parte con oltre 350 conferimenti

30 Settembre 2025

Campobasso, magia di cori nel centro storico con la XXXI Rassegna Polifonica Nazionale ‘Città di Campobasso’

30 Settembre 2025

SS Campobasso Calcio, una realtà calcistica del capoluogo a 360°

30 Settembre 2025

Duronia si tinge di rosa a sostegno della ricerca

29 Settembre 2025

Campobasso, il Consiglio comunale dà il via libera al documento di programmazione. Mancano sempre i numeri per l’immediata eseguibilità

29 Settembre 2025

Multisport: una nuova avventura con il CIP Molise

29 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa