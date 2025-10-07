Politica

Il centrodestra molisano si riunisce: stabilite strategie comuni sui principali temi che riguardano il futuro della Regione Molise

Palazzo Vitale, sede Regione Molise
Palazzo Vitale, sede Regione Molise

“Le segreterie regionali dei partiti del centrodestra molisano, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Popolari per l’Italia e Il MOLISE che Vogliamo, si sono riunite a Roma per un incontro di coordinamento politico, volto a definire strategie comuni sui principali temi che riguardano il futuro della Regione Molise. Al centro del confronto – si legge in una notasono emerse le proposte ed iniziative da adottare sul tema della sanità, con il coinvolgimento dei Ministeri competenti ed è stata affrontata la necessità di sollecitare l’intervento del Ministero dei Lavori Pubblici e trasporti per la soluzione sulle due direttrici stradali principali (Bifernina e Trignina). L’incontro è servito anche ad attenzionare le criticità legate al sistema agro-alimentare regionale, un comparto strategico per l’economia molisana, oggi messo alla prova da dinamiche complesse e da sfide strutturali”.

Il centrodestra molisano condivide la necessità di “un’azione politica unitaria, concreta e lungimirante, capace di tutelare e valorizzare le eccellenze del territorio. La coalizione si impegna, inoltre, a istituire un tavolo permanente con associazioni di categoria, enti locali, imprenditori e stakeholder dei vari comparti, al fine di rendere strutturale il dialogo tra istituzioni e territori”. Lo dichiarano in una nota congiunta i coordinatori regionali in MOLISE di Forza Italia, Claudio Lotito, di Fdi, Filoteo Di Sandro, della Lega, Aldo Patriciello, di Noi Moderati, Fabio Cofelice, dell’Unione di Centro, dei Popolari per l’Italia, Mario Mauro e de Il MOLISE che Vogliamo.

