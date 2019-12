Riccia, al via gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del Bosco Mazzocca

Firmato lo scorso venerdì, 29 novembre 2019, il disciplinare di concessione del finanziamento pari ad un importo di 400mila euro, ottenuto nell’ambito della sottomisura 7.5 del PSR della Regione Molise, definita “misura di sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture di piccola scala”.

Nel particolare, gli interventi riguarderanno la sistemazione dell’area turistico-ricreativa del Bosco Mazzocca attraverso la rimozione dei cavi aerei, la sistemazione dell’impianto elettrico e illuminazione e la messa in sicurezza della zona.

“Questa amministrazione – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Forestali, Luca Coromano – è particolarmente sensibile e attenta alla gestione e alla valorizzazione delle aree naturali in chiave turistico- ricreativa.”

“Il Bosco Mazzocca – ha proseguito Coromano – è un bene comune legato alla storia e alla cultura del nostro territorio, per questo risulta di fondamentale importanza per l’Amministrazione tutelare e gestire al meglio questo grande patrimonio. A tale scopo, oltre agli interventi previsti, sono in cantiere altre azioni al fine di valorizzare al meglio il nostro ‘polmone verde”.