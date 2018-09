Riccia, storie di integrazione: 16 migranti collaborano alle iniziative della comunità

Sedici i migranti ospitati nella struttura in località Bosco Mazzocca , ragazzi di giovane età provenienti dall’Asia e dall’Africa con alle spalle tristi storie personali e familiari, oggi assistiti dalla cooperativa Sfinge, in sinergia con il Comune di Riccia.

Diverse le attività ed i servizi già attivati in favore degli ospiti stranieri, tutti finalizzati alla reale integrazione nel contesto territoriale e con la popolazione residente, che da subito ha potuto rendersi conto della volontà dei sedici ragazzi di collaborare in iniziative utili alla comunità riccese.

Attività che è proseguita con cadenza quotidiana per tutto il mese di agosto, per ripulire tutta la zona dai rifiuti abbandonati da qualche visitatore e campeggiatore meno attento.

“La migliore risposta alla diffidenza e ai luoghi comuni che, troppo spesso, si trasformano in pericolosi e sbagliati pregiudizi sui migranti presenti sul territorio nazionale e locale – ha affermato il sindaco di Riccia Pietro Testa – mentre invece, come in questa occasione, sono loro che hanno aiutato noi a mantenere pulita ed efficiente un’area molto frequentata dai residenti e dai forestieri, pulendo e risistemando ogni giorno strade, bagni, tavoli, giochi per bambini. A loro, agli operatori della cooperativa, ai cittadini riccesi che hanno aperto le porte del paese a questi ragazzi in cerca di una vita migliore, va il mio personale e sincero ringraziamento. Certo che, anche in questo nuovo servizio, Riccia saprà mantenere alta la sua fama di comunità accogliente, solidale, unita e fondata sui migliori valori sociali, che da sempre ci contraddistinguono”.