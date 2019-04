Interruzione del flusso idrico in contrada Fossato Cupo, in agro di Campobasso. A renderlo noto Molise Acque che fa sapere come, a causa della rottura di una condotta in acciaio, i rubinetti della zona, domani 11 aprile, resteranno a secco a partire dalle 8,30.

Salvo imprevisti, il flusso idrico sarà ripristinato nel pomeriggio, a termine dei lavori.