News dal Molise

SEA SpA, a Campobasso arriva l’Isola Ecologica Itinerante: primo appuntamento domenica 21 settembre

Photo of Redazione Redazione20 Settembre 2025

Un’occasione per vivere la città in modo sostenibile e per scoprire da vicino uno strumento a servizio dei cittadini. In occasione della manifestazione dedicata alla “Mobilità urbana”, promossa dal Comune di Campobasso, domenica 21 settembre farà tappa in centro l’Isola Ecologica Itinerante.

La struttura sarà posizionata in Corso Vittorio Emanuele, davanti all’Oviesse, e sarà attiva in due fasce orarie: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Qui i cittadini potranno conferire correttamente toner, lampadine, batterie, medicinali scaduti e olio esausto, ricevendo al tempo stesso informazioni e consigli dal personale dedicato.

“La raccolta differenziata dei rifiuti speciali rappresenta una parte importantissima dell’intera gestione dei rifiuti. Si tratta infatti di materiali che, se impropriamente immessi nell’ambiente, anche in piccole quantità, possono causare gravissimi danni all’ambiente e alla salute delle persone. Per questo, con questa iniziativa dimostrativa e con le future tappe dell’Isola Itinerante, puntiamo a rendere sempre più efficiente e capillare il servizio, già pienamente operativo presso il nostro Centro di Raccolta Comunale di Contrada Santa Maria De Foras”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella.

L’Isola Ecologica Itinerante non è solo un punto di raccolta, ma un vero e proprio luogo di incontro e sensibilizzazione: un modo concreto per avvicinare i servizi ambientali ai cittadini e promuovere comportamenti quotidiani più responsabili.

Quello di domenica sarà solo il primo appuntamento di un calendario più ampio: l’Isola, infatti, sarà presente anche in altre manifestazioni ed eventi sul territorio, portando ovunque la possibilità di conferire in modo semplice e di conoscere meglio i servizi offerti.

 

Photo of Redazione Redazione20 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Pallacanestro, per la Molisana Magnolia un weekend all’insegna delle grandi emozioni

20 Settembre 2025

Pietracatella abbraccia la natura: il 20 settembre torna “Puliamo il Mondo”

20 Settembre 2025

Morcone festeggia i 50 anni della Fiera: cinque giorni tra storia, cultura e futuro del territorio

20 Settembre 2025

ACT Campobasso lancia l’anno formativo 2025/26: teatro, scrittura e fumetto per tutte le età

18 Settembre 2025

Trent’anni di AIPD Campobasso: il Presidente Puchetti esprime gratitudine e sostegno

18 Settembre 2025

Cip Molise e Inail ancora insieme per l’Open Day “Sperimentiamo”

18 Settembre 2025

Tennistavolo, straordinario inizio stagione: due secondi posti con il 14enne Alessandro Daniele e l’85enne Leonardo Manna

17 Settembre 2025

Sport, passione e cuore: il Milan Club Castel del Giudice al fianco di Gaza

17 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, a Frosinone il Cln Cus Molise vince la prima partita di Coppa della Divisione

15 Settembre 2025

Odg Molise, primo in Italia per la formazione

15 Settembre 2025

Il Lions Club Campobasso accoglie il Ministro Locatelli per i trent’anni di inclusione dell’AIPD

13 Settembre 2025

Tutto pronto per “Ruote nella Storia 2025”: il 13 settembre il raduno di auto d’epoca a Sepino/Altilia

12 Settembre 2025

Nuove strategie politiche associative per il Mezzogiorno: a Palermo una delegazione Ance Molise

12 Settembre 2025

Bocce, all’azzurro Giuliano Di Nicola il 9° Trofeo “Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita”

11 Settembre 2025

Una nuova prospettiva sul mondo: a Pietracatella la presentazione de ‘Il XII Arcano’ di William Mussini

11 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, la stagione del Cln Cus Molise inizia con la Coppa della Divisione a Frosinone

11 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa