SEA SpA, a Campobasso arriva l’Isola Ecologica Itinerante: primo appuntamento domenica 21 settembre

Un’occasione per vivere la città in modo sostenibile e per scoprire da vicino uno strumento a servizio dei cittadini. In occasione della manifestazione dedicata alla “Mobilità urbana”, promossa dal Comune di Campobasso, domenica 21 settembre farà tappa in centro l’Isola Ecologica Itinerante.

La struttura sarà posizionata in Corso Vittorio Emanuele, davanti all’Oviesse, e sarà attiva in due fasce orarie: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Qui i cittadini potranno conferire correttamente toner, lampadine, batterie, medicinali scaduti e olio esausto, ricevendo al tempo stesso informazioni e consigli dal personale dedicato.

“La raccolta differenziata dei rifiuti speciali rappresenta una parte importantissima dell’intera gestione dei rifiuti. Si tratta infatti di materiali che, se impropriamente immessi nell’ambiente, anche in piccole quantità, possono causare gravissimi danni all’ambiente e alla salute delle persone. Per questo, con questa iniziativa dimostrativa e con le future tappe dell’Isola Itinerante, puntiamo a rendere sempre più efficiente e capillare il servizio, già pienamente operativo presso il nostro Centro di Raccolta Comunale di Contrada Santa Maria De Foras”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Simone Cretella.

L’Isola Ecologica Itinerante non è solo un punto di raccolta, ma un vero e proprio luogo di incontro e sensibilizzazione: un modo concreto per avvicinare i servizi ambientali ai cittadini e promuovere comportamenti quotidiani più responsabili.

Quello di domenica sarà solo il primo appuntamento di un calendario più ampio: l’Isola, infatti, sarà presente anche in altre manifestazioni ed eventi sul territorio, portando ovunque la possibilità di conferire in modo semplice e di conoscere meglio i servizi offerti.