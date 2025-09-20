Politica

Servizio mensa Responsible, dopo la protesta il tavolo per scongiurare i licenziamenti

I sindacati: "Senza una soluzione le proteste continueranno in ogni sede"

Photo of Redazione Redazione20 Settembre 2025

Prosegue la mobilitazione dei 16 lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital, ancora in presidio all’esterno della struttura sanitaria per rivendicare con Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise, il proprio posto all’interno della mensa.

A seguito dell’approvazione della mozione sul tema in Consiglio Regionale e degli impegni assunti dal Presidente Roberti in quella sede ed al tavolo prefettizio, finalmente le proteste delle organizzazioni sindacali sembrano avere una finalizzazione.  Nella giornata di mercoledì 17 settembre è arrivata la convocazione del Responsible per discutere con Filcams, Fisascat eUiltucs Molise il prossimo 22 settembre alle ore 18, del futuro lavorativo delle 16 persone attualmente senza occupazione.

Finalmente le parti siederanno attorno ad un tavolo per individuare, lo si spera, una soluzione che preservi l’occupazione dei 16 lavoratori addetti ai servizi di ristorazione presso il Responsible sino al 31 agosto scorso.

“Qualora non si raggiunga un ragionevole accordo, – fanno però sapere i sindacati – le proteste continueranno in ogni sede. In caso contrario, le OO.SS ed i lavoratori interromperanno il presidio che dura da oltre 15 giorni e si potrà dire che ogni soggetto coinvolto nella vicenda si è adoperato affinché la stessa si concludesse nel migliore dei modi”.

