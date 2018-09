Studenti molisani tornano sui banchi, il messaggio della consigliera Calenda

Ancora qualche ora e la campanella darà il via al nuovo anno scolastico. Un pensiero viene rivolto agli studenti molisani da diverse istituzioni regionali. A formulare l’augurio ai ragazzi e alle ragazze che domani faranno rientro sui banchi anche la consigliera regionale della Lega, Filomena Calenda.

“La scuola è l’istituzione, – le parole della Calenda – che, insieme alla famiglia, gioca un ruolo fondamentale nella società e proprio la scuola è chiamata a svolgere il delicato compito dell’ educazione e formazione di un individuo. La scuola impartisce non solo insegnamenti didattici, ma anche e soprattutto lezioni di vita ai nostri giovani, il nostro futuro”.

“I miei più sinceri auguri – ha detto ancora la rappresentante di Palazzo D’Aimmo – vanno proprio ai protagonisti, agli oltre 39 mila studenti, ai genitori, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale non docente. Ognuno di noi sarà chiamato a svolgere il proprio ruolo chiave in questo gioco di squadra per la crescita dei nostri figli, ciascuno per le proprie competenze. L’augurio – ha poi concluso – è che sia un anno sereno, ricco di esperienze positive, fatto di sorrisi, strette di mano e di una sana e consapevole reciprocità”.