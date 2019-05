Successo per una studentessa molisana: il TAR del Lazio apre le porte della Facoltà di Medicina

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha consentito ad una studentessa molisana di potersi iscrivere alla facoltà di Medicina e Chirurgia provenendo da una facoltà affine, senza l’obbligo di dover sostenere i relativi test di ingresso. Una notizia accolta con gioia dalla studentessa e dalla sua famiglia, con grande soddisfazione dallo studio legale che ha seguito il caso.

“Bisogna tener presente” dichiarano i legali della studentessa, dello studio legale Iacovino e Associati “che in questo momento le università lamentano una carenza di posti negli anni accademici successivi al primo, addirittura pari circa a 7000 posti vacanti, con la conseguenza che se non si pone rimedio in qualche modo a tale problema si potrebbe arrivare tra qualche anno ad una grave carenza di medici”.