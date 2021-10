Verso Campobasso – Bari, cancelli aperti alle 12,30. Le indicazioni per i parcheggi

Vista l’alta affluenza prevista, in occasione della partita Campobasso-Bari i cancelli verranno aperti alle ore 12,30. La società rossoblù consiglia di arrivare in anticipo in zona stadio per facilitare le operazioni di filtraggio ed evitare assembramenti.

Accesso e parcheggio tifosi di casa. L’ingresso dei tifosi diretti in Curva Nord, da questa partita, avverrà esclusivamente dall’ingresso lato settore distinti. Il varco adiacente il settore tribuna non sarà più utilizzato per l’accesso alla Curva Nord.

Il parcheggio antistante i Distinti sarà aperto per la sosta delle auto dei tifosi diretti in Curva Nord. Anche l’ingresso disabili avverrà nelle stesse modalità.

Gli ingressi Tribuna rimarranno invariati.