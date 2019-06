Verso il ballotaggio, l’endorsement di Durante (PD) a Gravina (M5S): “Voterò lui. Non mi interessa un seggio in opposizione”

“Non mi interessa la possibilità di un seggio in opposizione al centrodestra, al ballottaggio del 9 giugno voterò per Roberto Gravina”. Così Michele Durante, presidente del Consiglio di Palazzo San Giorgio e alla tornata elettorale per il rinnovo dell’Assise civica in corsa con il PD.



Durante, che ha anticipato il suo voto in occasione della prossima domanice, domani lunedì 3 giugno incontrerà i giornalisti, ai quali ha voluto però anticipare come “all’interno del Partito Democratico sia necessario ridisegnare, partendo dall’analisi del risultato elettorale e dagli errori commessi, una proposta politica e amministrativa seria e credibile, che parta dalla Città di Campobasso e dal Molise”.

Dalle parole pronunciate da Durante non è da escludere che, dopo la sconfitta, la resa dei conti sia tutta interna al PD, il partito che, a livello locale, ha ospitato personalità provenienti dal centrodestra e che, ora, per un posto in Assise sembra siano pronti a una campagna elettorale pro-Lega.