Nuove assunzioni, l’assessore regionale Cefaratti: “La Regione Molise ha finalmente il suo sistema informativo per il lavoro”

Photo of Redazione Redazione1 Gennaio 2026

“Oggi segniamo un punto di svolta fondamentale per il mercato del lavoro molisano, chiudendo un capitolo di ritardi durato un quarto di secolo. Dopo un contorto iter amministrativo e politico che ci ha visti impegnati per oltre un anno, la Regione Molise si dota finalmente del Sistema Informativo Lavoro Unico (SIL). È un risultato che mi rende orgoglioso e che restituisce dignità ed efficienza ai nostri servizi”. Così l’Assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti, commenta l’approvazione della Determinazione Dirigenziale n. 8390 firmata in data odierna, che sancisce l’adesione all’Accordo Quadro Consip per i servizi applicativi in ottica Cloud. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di circa 1,9 milioni di euro, è stata affidata al raggruppamento guidato da IBM Italia S.p.A., un partner di assoluto rilievo che accompagnerà l’amministrazione in questo delicato passaggio tecnologico.

L’Assessore Cefaratti sottolinea come questo traguardo non rappresenti un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria infrastruttura strategica per il futuro del territorio. “Grazie a questo intervento, finanziato nell’ambito del Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, vengono superate le gestioni obsolete del passato per abbracciare una visione moderna basata su tecnologie cloud sicure e performanti. Nel dettaglio, il nuovo sistema permetterà di realizzare un incrocio reale ed efficace tra domanda e offerta di lavoro, una funzione vitale che per troppo tempo è mancata al nostro tessuto produttivo. Non ci saranno più compartimenti stagni: il progetto prevede la creazione di un’anagrafica unica e la piena interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali, garantendo ai cittadini molisani le stesse opportunità presenti nel resto del Paese. A questo si aggiunge la creazione dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, uno strumento indispensabile per analizzare i dati, comprendere i fabbisogni delle imprese e programmare politiche attive basate su numeri certi e non su sensazioni”.

“Con la firma di oggi,” conclude l’Assessore Cefaratti, “mettiamo a disposizione di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione un portale smart e servizi digitali avanzati che semplificheranno la vita di tutti. Abbiamo dimostrato che con tenacia e visione è possibile recuperare anche i ritardi più pesanti. Da domani inizia una fase nuova: il Molise ha finalmente gli strumenti innovativi per costruire attivamente il proprio sviluppo occupazionale, senza più dover rincorrere le emergenze ma governando i processi con modernità e trasparenza”.

