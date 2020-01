Al ‘Pilla’ torna l’Open Day. Tutto pronto per far conoscere l’offerta formativa

Tutto pronto all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso per l’Open Day. L’appuntamento è in programma per sabato 18 (ore 16-19) e domenica 19 gennaio 2020 (ore 10/13 e 16/19) sia nella sede di via Veneto, che ospita l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Tecnico Ambiente e Territorio, sia in viale Manzoni, sede dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Una due giorni intensa per presentare l’offerta formativa relativa ai diversi indirizzi scolastici.

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso si ramifica, infatti, in tre indirizzi: ITE (Istituto Tecnico Economico); ITCAT (Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio) e IPSARS (Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale).

Tre ‘varianti’ di una scuola che opera quotidianamente per il raggiungimento della finalità educativa che persegue: la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi.

Nel corso del fine settimana in arrivo, l’attenzione sarà rivolta al racconto degli studenti che, insieme ai loro docenti, potranno riportare la loro esperienza all’interno della scuola. Proprio a loro sarà poi affidato il compito di presentare le ‘Avanguardie Educative’ e la ‘Settimana Corta’ Da diverso tempo, infatti, il Pilla, grazie alle Avanguardie Educative, propone le ‘Aule laboratorio disciplinari’ che hanno letteralmente destrutturato i tradizionali ambienti scolastici, in virtù di una didattica flessibile e sempre più al servizio dell’apprendimento degli allievi.

Funzionale all’apprendimento e alla crescita degli studenti anche la rimodulazione del ‘tempo scuola’, attraverso la presentazione della cosiddetta ‘Settimana Corta’, che sarà presentata a genitori e futuri allievi proprio nel corso dell’Open Day di sabato e domenica prossimi.