Guasto alla rete idrica, a Campobasso domenica di disagi e rubinetti a secco in alcune zone. Tempi lunghi per il ripristino

Ancora disagi e rubinetti a secco nella zona nord di Campobasso, a causa del guasto avvenuto ieri sera, 14 settembre, sulla condotta Monte Verde Colle Impiso dell’Acquedotto molisano destro.

Questo pomeriggio, 15 settembre, infatti, dopo una prima ripresa dell’erogazione del flusso idrico, la riparazione operata nella zona di Fossato Cupo non ha retto e Molise Acque sta procedendo a un nuovo intervento che richiede tempi ancora lunghi.

Al momento l’azienda speciale non è in grado di fornire un’orario preciso per la ripresa del flusso idrico nelle zone interessate dalla rottura.

Dunque, ancora disagi in contrada Colle delle Api, San Giovanni in Golfo, contrada Coste d’Oratino, parte di Santo Stefano e Ripalimosani. A essere interessate dalla mancanza d’acqua anche la Caserma degli allievi Carabinieri e il canile di Santo Stefano.

Gli interventi di riparazione e ripristino continueranno per tutta la notte.