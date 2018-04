Santa Croce di Magliano, paura nella notte. Tanica con liquido infiammabile esplode davanti al Municipio

Paura nella notte a Santa Croce di Magliano dove è avvenuta un’esplosione in un’aiuola davanti la sede del Comune, attualmente in fase di ritrutturazione. Per fortuna nessun ferito e i danni arrecati all’edificio non sembrano essere ingenti.

Subito sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che indagano sull’episodio.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’esplosione sia stata generata da una tanica contenente materiale infiammabile piazzata da ignoti nei pressi del Comune.

Il paese dell’entroterra del Basso Molise si risveglia nuovamente con la paura, anche perchè non è la prima volta che a Santa Croce di Magliano accadono simili episodi. Ad agosto 2017, sempre di notte, un attentato incendiario avvenne in pieno centro. A essere danneggiati furono la palazzina di un ristorante e uno studio legale di un avvocato del posto.

Intanto, in queste ore gli inquirenti stanno svolgendo indagini a tutto tondo per risalire all’identità di chi ha compiuto il gesto.