Covid-19, un decesso e 13 nuovi contagiati. Gli attuali positivi sono 2.601

Un decesso e ‘soli’ 13 nuovi positivi in Molise su 455 tamponi processati nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. 272 i guariti.

Non ce l’ha fatta a vincere la propria battaglia col Covid-19 una 90enne di Termoli, ricoverata in Malattie Infettive.

Il totale degli attuali positivi in Molise è 2.601, 1.584 in provincia di Campobasso e 1.001 in quella di Isernia, 16 di fuori regione. 49 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 in Terapia Intensiva.