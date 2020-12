Il mio eroe sei tu: al via il concorso per le scuole primarie promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Molise

“IL MIO EROE SEI TU” è questo il tutolo del concorso a premio ideato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Molise.

Il progetto prevede la realizzazione di disegni ed elaborati raffiguranti i loro eroi di questa pandemia. Le opere dei piccoli vennanno esposte durante la Giornata celebrativa e gli elaborati scritti più toccanti verranno letti direttamente da gli alunni.

I disegni e gli elaborati verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale ed a tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena di partecipazione, mentre alle Scuole degli alunni risultati vincitori verranno premiate con materiale scolastico.

Il quindici gennaio la scadenza per la presentazione delle opere. “ Il Concorso Premio “ IL MIO EROE SEI TU ” – ha dichiarato il Presidente Micone – nasce dalla ferma convinzione che le Istituzioni e la scuola, insieme alle famiglie, svolgono anche il ruolo fondamentale di far capire il mondo alle nostre bambine ed ai nostri bambi ni, aiutarli a farne progressivamente parte, insegnare loro come vanno affrontate le sfide, vivendone i cambiamenti.”

L ’ iniziativa ha lo scopo di stimolare l’ interesse dei bambini verso le più attuali tematiche, al fine di sollecitare i giovanissimi, le famiglie e la scuola alla partecipazione attiva in un processo creativo di percezione, interpretazione, rielaborazi one e riflessione della realtà circostante. I bambini sono attenti osservatori che, nonostante il durissimo periodo, non hanno mai messo a riposo la loro fantasia e la voglia di sognare e sorridere.

Duranta la giornata delle premiazioni, programmata per fine gennaio, verrà anche consegnata l’onorificenza di “Ambasciatrice del Molise nel Mondo 2020” alla Dottoressa Francesca Colavita, biologa e ricercatrice molisana che ha isolato il genoma del Coronavirus.

Carola Pulvirenti