Covid: 22 nuovi contagi ma i tamponi processati sono solo 370. Due decessi e 60 persone attualmente ricoverate

Su 370 tamponi processati sono 22 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, che conta anche 2 nuovi decessi: un 60enne di Baranello ricoverato in Malattie infettive e una donna ricoverata a Termoli ieri, 7 dicembre. Morti che fanno salire a 147 il numero delle persone decedute in Molise per Covid dall’inizio della pandemia.



Gli attualmente positivi in Molise sono 2619: 1587 in provincia di Campobasso e 1017 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

2, invece, i dimessi e due anche i guariti nella giornata di oggi che ha registrato anche sei nuovi ricoveri e due trasferimenti dal reparto di Terapia intensiva a quello di Malattie infettive, mentre per una persona di Castel San Vincenzo è stato necessario il trasferimento in Rianimazione.



In totale a Malattie Infettive ci sono 53 pazienti, 7 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 60 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 1 a Campobasso, 1 a Carovilli, 11 a Castel del Giudice, 1 a Isernia, 2 a Limosano, 1 a Montagano, 1 a Pescolanciano, 1 a Pescopennataro, 2 a Sant’Angelo del Pesco e 1 a Trivento.