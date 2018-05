Importante e prestigioso appuntamento per Simone Sala: esibizione a Trieste per la consegna del premio alla carriera a Ezio Bosso

Importante e prestigioso appuntamento domani, giovedì 17 maggio 2018, alle ore 20,30, per il pianista molisano Simone Sala, che si esibirà nella serata di gala alla Piccola Fenice di Trieste nel concerto organizzato per la consegna, da parte del Comune alabardato, del premio alla carriera ‘Una vita di musica una vita per la musica’ al Maestro Ezio Bosso, Direttore Stabile e Artist in Resident del Teatro Verdi di Trieste.

Il musicista bojanese si esibirà con Stefano Sacher, direttore dell’Amadeus Adriatic Orchestra, con musiche di Mozart e Rossini.

Un grande riconoscimento per Simone Sala e per l’intero Molise: il musicista di Bojano, infatti, è stato scelto per la serata dedicata a un mostro sacro della musica internazionale, che si terrà in uno dei dieci più importanti teatri del Belpaese.

Intanto, in occasione del rilevante impegno, per Simone Sala sono in programma alcuni appuntamenti del ‘Piano Spring Tour’ al Nord Italia. Con la ‘Piano&Orchestra Mozart KV488’, Sala si esibisce oggi, mercoledì 16 maggio 2018, a Izola in Slovenia, domani e dopodomani, 17 e 18, alla Piccola Fenice di Trieste, città che lo vedrà in esibizione anche sabato 19 al Teatro Rossetti, Sala Gassman, con Piano Solo, quest’ultimo concerto ripetuto anche a Milano, alla Galleria d’Arte Moderna, domenica 20 maggio.

Il tour di Sala proseguirà mercoledì 23 col Piano Duo con Giorgio Di Nucci Gershwin Rapsodia e Concerto in Fa a Ravello. Due giorni dopo, il musicista molisano sarà impegnato a Teano col Trio Bistrot 26. Sabato 26 maggio, concerto a Capracotta col Trio Latin Jazz e con lo special guest Alessandro Florio e Ilaria Bucci. L’intenso mese di maggio sarà chiuso all’Auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia con il concerto ‘Un Orchestra per Pino Daniele con James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo.