Il pianista Simone Sala, dopo il premio ‘Ibla Grand Prize’, è pronto per i concerti in Thailandia e in Texas

Non è ancora terminata l’estate 2018, ma il pianista molisano Simone Sala è già proiettato nella stagione autunnale e, come sua consuetudine, lancia dalle sue pagine ufficiali e dal suo account Facebook il suo nuovo ciclo di impegni: il ‘Simone Sala Fall Tour 2018’.

Una serie di grandi appuntamenti che lo vedranno impegnato nel prossimo autunno sia come band leader che come solista e solista con orchestra, in Italia (Campania, Sicilia e Abruzzo con Napoli, Palermo e Sulmona), in Asia con tre concerti a Bangkok (capitale della Thailandia) e negli States, sempre con tre concerti consecutivi, in Texas, in tre ‘cities’ dell’agglomerato urbano Dallas – Fort Whort, Texas.

La degna prosecuzione di un’estate sfavillante durante la quale il pianista di Bojano, Simone Sala, spesso affiancato sul palco da grandissimi nomi, come James Senese, Tony Esposito, Flavio Boltro, si è esibito in un giro di oltre venti date. Da Pisa a Milano, da Amalfi al Gargano alla Sicilia, dove a fine luglio, Sala è anche risultato tra i vincitori dell’Ibla Grand Prize, premio musicale con quasi 30 anni di storia a Ragusa.

Il pianista ha ricevuto, non solo il premio come “Most Distiguished Artist”, ma anche il premio Speciale per l’interpretazione di un brano di Lyapunov.

Una carriera costellata di grandi successi e di bellissime soddisfazioni che il Molise intero spera continuino a crescere, portando il musicista matesino sempre più in alto all’interno di quel sistema musicale d’eccellenza, di cui è ormai parte attiva da quasi due decadi.

Al suo fianco in questo tour una serie di musicisti d’eccezione, il trombettista Flavio Boltro, le cantanti Simona Pettenati e Ilaria Bucci, il chitarrista, già compagno di molte avventure musicali, Alessandro Florio, i batteristi Oreste Sbarra e Fabio Rotondo e il bassista Michele Visconte, oltre a musicisti stranieri come il clarinettista Jonathan Jones e il Direttore d’Orchestra Robert Carter Austin, ambedue musicisti americani.

SIMONE SALA FALL TOUR 2018

1 SETTEMBRE: TRIO + FLAVIO BOLTRO – PESCHICI

13 SETTEMBRE: DUO – AREA 35 NAPOLI

19 SETTEMBRE: CONCERTO PRIVATO – AMALFI (SA)

27 SETTEMBRE: TRIO feat. A. FLORIO – BANGKOK (THAILANDIA)

28 SETTEMBRE: TRIO feat. A. FLORIO – BANGKOK (THAILANDIA)

29 SETTEMBRE: TRIO feat A. FLORIO – BANGKOK (THAILANDIA)

6 OTTOBRE: PIANO SOLO – PALERMO

18 OTTOBRE: PIANO E ORCHESTRA ARLINGTON (USA)

19 OTTOBRE: PIANO E ORCHESTRA GARLAND (USA)

20 OTTOBRE: PIANO E ORCHESTRA IRVING (USA)

25 NOVEMBRE: PIANO SOLO – CAMERATA MUSICALE SULMONA