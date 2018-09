Giornate Europee del Patrimonio, nel fine settimana tante iniziative nei musei e luoghi di cultura nel segno dell'”Arte di condividere”

Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, avente lo scopo di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e di incoraggiarli alla partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Anche quest’anno per le Giornate Europee del Patrimonio i 50 Paesi che fanno parte della Convenzione culturale europea aderiscono all’importante iniziativa, in Italia è stata recepita come un’occasione per riaffermare la consapevolezza della centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario del territorio.

Il tema proposto per l’edizione 2018 nelle giornate del 22 e 23 settembre è l’Arte di condividere. Con lo spirito rivolto anche alle finalità dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, il Polo museale del Molise, per dare visibilità al patrimonio regionale, aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali con un ricco programma di appuntamenti: incontri, concerti, laboratori, visite guidate, nei musei e luoghi della cultura statali ad esso afferenti, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle due giornate; al costo simbolico di un euro per la sera di sabato 22 settembre e con biglietto d’ingresso a tariffa ridotta per la sera di domenica 23 settembre.

Gli appuntamenti e gli orari degli istituti che aderiscono alle aperture serali sono consultabili sulla pagina web del MiBAC dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio: www.beniculturali.it/GEP2018 sul sito istituzionale del Polo museale del Molise:www.musei.molise.beniculturali.it

Gli hashtag istituzionali per seguire e raccontare le GEP sono: #artedicondividere #GEP2018 #EuropeForCulture

Per quel che concerne il Museo archeologico di Santa Maria delle Monache di Isernia, inizialmente coinvolto nelle aperture straordinarie delle GEP 2018, resterà chiuso dalla giornata di martedì 18 settembre 2018 e fino a nuova comunicazione, in quanto l’unica sala attualmente fruibile del museo risulta al momento interessata da attività di riallestimento per la creazione di nuovi percorsi di visita.