‘A piano on the lake’, nuovo videoclip per il Molise del pianista Simone Sala

S’intitola “A piano on the lake” il nuovo videoclip del pianista Simone Sala, online da oggi sulla pagina Facebook “Un Piano per il Molise” e sulla pagina Instagram dell’artista “simonesalapianista”.

Il videoclip rientra, per l’appunto, nella saga “Un Piano per il Molise”, progetto nato un anno e mezzo fa dall’idea di Simone Sala e che ha, come obiettivo, il rilancio dei nostri meravigliosi paesaggi e la promozione del territorio molisano attraverso la musica.

Dopo il videoclip del “Concerto all’alba” – girato durante la III edizione del Festival Oratino MAC – e “Un Pianista in alta quota” girato, invece, a Campitello Matese è questa la volta di “A piano on the lake”, girato a Castel San Vincenzo.

Tutti e tre i videoclip presentano caratteristiche differenti: l’alba, il tratturo, le montagne, la neve e, per finire, l’immensità del lago, tutte scelte con grande cura ma soprattutto tutte rappresentano il Molise in quella che è la sua vera essenza.

Dopo un anno di lavoro, di richieste, di permessi e soprattutto di organizzazione, oggi possiamo finalmente condividere con voi il videoclip. I colori, il silenzio, il paesaggio mozzafiato. Sono solo alcuni i motivi che hanno portato alla scelta della location del Lago di Castel San Vincenzo.

“È stata una grande avventura – ha dichiarato il pianista Simone Sala – ma allo stesso tempo una grande scommessa per questo grande progetto. Si tratta, per me, di un sogno. Castel San Vincenzo è da sempre uno dei posti più magici del Molise”.

Sono tante le persone che hanno, dall’inizio del progetto, collaborato e lavorato alla riuscita dei videoclip e di tutto ciò che c’è intorno. Ad occuparsi della realizzazione Alessandro Valentini e Vincenzo Villani, entrambi capigruppo della troupe composta dall’operatore Michele Ritota, dalle assistenti di produzione Mara Antonioli e Katia Caruso e dalla colorist Catalin Ciocea.

“Io credo – ha aggiunto Simone Sala – che la musica possa fare tanto per il nostro territorio e così, viceversa. Ci credo fortemente e sto cercando di fare qualcosa per il mio piccolo Molise”.

È possibile guardare il video al seguente link: https://fb.watch/evGbDRqEkU/