‘L’abbraccio: valore universale tra passato e presente’ è il tema del concorso nazionale di pittura estemporanea ‘Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace’

“L’abbraccio: valore universale tra passato e presente”: è questo il tema scelto per la quinta edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace” organizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Protagonista per eccellenza dell’evento sarà l’opera “La Pace tra i Crociati e i Trinitari” di Gianmaria Felice, opera dalla quale gli artisti prenderanno ispirazione per dar vita ai propri lavori. A fare da cornice all’evento saranno i figuranti in abiti rinascimentali, i quali daranno ulteriore ispirazione agli artisti partecipanti.

Il centro storico, cuore di Campobasso, sarà la location dell’estemporanea che si terrà sabato 5 giugno 2021 a partire dalle 09,30 fino alle 18. Una scelta, quella di svolgere il concorso all’aperto, dettata ovviamente dalla situazione epidemiologica e, anche in caso di condizioni metereologiche avverse, si continuerà in maniera regolare.

Ai nostri microfoni, il Presidente dell’Associazione, Giuseppe Santoro che, da anni ormai, riveste questo ruolo importante.

Come nasce l’idea di un’estemporanea, che quest’anno volge alla sua quinta edizione? “Nel 2017 volevamo organizzare un evento nuovo per la città con lo scopo di dare importanza, in maniera diversa, alla storia dei Crociati e dei Trinitari. Ripensando anche al quadro de “La Pace tra i Crociati e Trinitari” rappresentato da Gianmaria Felice nel 1592 e custodito nel Palazzo Magno di Campobasso, ci siamo detti “perché non organizzare un concorso di pittura che abbia come tema principale la rappresentazione della nostra storia?”. Era un semplice esperimento che si è svolto a dicembre 2017 presso il Circolo Sannitico da lì, visto il successo riscontrato e le numerose richieste di replica da parte dei concorrenti, abbiamo organizzato a giugno 2018 la prima edizione outdoor e poi ancora a seguire le successive al chiuso. La formula del nostro progetto è vincente perché, oltre ai temi sempre innovativi, gli artisti hanno anche modo di rappresentare dei figuranti dal vivo che posano per loro, in sontuosi abiti d’epoca. La quinta edizione è sicuramente la più importante in quanto sta ottenendo riscontri da tantissimi pittori, professionisti e non, dislocati su tutto il territorio nazionale con nazionalità sia italiana che straniera. Ad oggi abbiamo già registrato partecipazioni da Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata, Marche e tante altri ci stanno contattando per venire nella nostra amata città, in un Molise, zona bianca, tutto da scoprire”.

Fortunatamente, seguendo le varie accortezze della situazione epidemiologica, siete riusciti ad organizzare il concorso. Come vi organizzerete, nel dettaglio? “La scelta dell’organizzare un evento completamente outdoor non è del tutto casuale. Al di là del voler mostrare a tutti i concorrenti le bellezze che riempiono il nostro centro storico, abbiamo pensato di fare una gara all’aperto in modo da poter ospitare quanti più artisti possibile, permettendo loro di poter svolgere un concorso in totale sicurezza mantenendo il distanziamento fisico. All’arrivo presso il punto iscrizioni, a tutti gli artisti sarà controllata la temperatura e gli verrà fatto firmare un’autocertificazione secondo il protocollo di sicurezza anti contagio da Covid-19 adottato dalla nostra Associazione. Ovviamente tutti i concorrenti avranno l’obbligo d’indossare la mascherina”.

L’edizione di quest’anno fa parte del progetto “Campobasso Historica, il Rinascimento”, di cosa si tratta? “Campobasso Historica: Il Rinascimento – Pillole di Pillole di storia del capoluogo del Molise tra XIV e XVI secolo” è un progetto promosso e sostenuto dalla Regione Molise, attraverso l’avviso Turismo è Cultura 2020 del Patto per lo Sviluppo del Molise, in partenariato con il Comune di Campobasso, la Camera di Commercio del Molise e la Confcommercio Molise. Ha lo scopo di sensibilizzare e diffondere la cultura e la storia rinascimentale molisana, attraverso una serie di eventi culturali che stanno prendendo vita su tutto il territorio regionale e non. L’iniziativa, ne racchiude quattro: una è Campobasso in Love, che si è svolta il 13 febbraio di quest’anno a San Valentino, l’altra è il concorso nazionale di pittura estemporanea di cui parliamo oggi e le altre due, ancora da organizzare, sono due giornate di studio e di promozione che vedranno la nostra Associazione protagonista qui a Campobasso ed in Puglia. In particolare, sigleremo un gemellaggio con il Centro Studi e Ricerche Nundinae di Gravina in Puglia, città legata alla nostra per la sua storia: a legarle ci sono le storie della famiglia Monfort di Francia con Nicolò di Monforte-Gambatesa, per il Molise, e Giovanni di Monforte, per la Puglia”.

Nonostante le tante restrizioni, durante l’ultimo anno e mezzo, non vi siete mai fermati continuando ed organizzando iniziative online. “Assolutamente si! Esattamente un anno fa, andava in onda la nostra prima diretta Facebook facente parte del progetto “Croci@ti e Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua!”. Non siamo abituati alle pause, la nostra è un’associazione fatta di affiatati ed instancabili volontari, con circa 150 associati e 30 di staff: un bel gruppo ed una seconda famiglia, da domare! (ride) Nonostante la pandemia ci abbia costretti tutti in casa ed abbia arrestato la nostra quotidianità, noi abbiamo visto il lato positivo della situazione: sproniamo la gente a rendere produttivo il lockdown. Da qui sono nate le iniziative del progetto live social che comprendeva non solo delle dirette Facebook inerenti storia, usi e costumi del cinquecento ed i Crociati e Trinitari, ma anche contest fotografici e “viaggi virtuali” nell’archivio fotografico della nostra Associazione, che contiene quasi 70 anni storia! L’iniziativa infatti è stata divisa in tre sezioni: LAB, SOCIAL, VIDEO. La prima includeva laboratori, attività e corsi formativi relativi al Rinascimento, in particolare abbiamo svolto il corso di tiro con l’arco e danze rinascimentali, e sono in fase di completamento quelli di calligrafia e tecniche pittoriche; nel secondo abbiamo proposto innovative challenge e concorsi che si sono svolti interamente sui nostri canali social, mentre la sezione video comprendeva tutte le dirette Facebook”.

Sembrerebbe, ad oggi, che l’attuale situazione stia migliorando. Tornerete a svolgere normalmente la vostra attività associativa, avete già in programma eventi futuri? “A dire la verità, non ci siamo mai fermati! Proprio in questi giorni, contemporaneamente all’Estemporanea di pittura, stiamo collaborando insieme ad un’importante produzione televisiva nazionale ma, in merito a questo progetto, non possiamo ancora rivelare nulla. Sarete prontamente informati. Abbiamo continuato con riunioni online fino a quando le norme non hanno subito un allentamento quindi abbiamo ripreso a vederci in ampi spazi all’aperto, per coordinare al meglio tutte le nostre attività. Come dicevo in precedenza, abbiamo ancora due importantissimi eventi da organizzare per Campobasso Historica, sia qui a Campobasso che a Gravina in Puglia, in più stiamo organizzando dei nuovi corsi legati sempre al progetto “Croci@ti e Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua!” che si svolgeranno questa estate. Potete seguire tutti i nostri work in progress, seguiteci sulla nostra pagina Facebook (facebook.com/crociatietrinitari) e su Instagram (instagram.com/crociatietrinitari) ma soprattutto amate la nostra città e la nostra storia, viviamo in un posto meraviglioso!”.

