Nuovo Esame di Maturità 2019: oggi gli studenti molisani impegnati nella seconda prova

Siamo già al secondo giorno di prove scritte per il nuovo target dell’Esame di Maturità, firmato Bussetti che, stravolge il vecchio format degli anni precedenti: due prove scritte e il metodo delle ‘tre buste’ che all’orale abolisce la vecchia tesina. Un modo nuovo di sostenere il colloquio interdisciplinare, definito dal Ministro dell’Istruzione “più snello e trasparente” : ogni studente avrà a disposizione tre buste contenenti un argomento. Scelta una delle tre, in base al tema scelto, si procederà ad articolare un discorso che comprenda tutte le materie di studio.

In queste ore sono ben 2674 gli studenti impegnati nella seconda prova scritta: matematica e fisica per il liceo Scientifico, versione di latino di Tacito e Plutarco per la versione in greco al liceo Classico, un excursus ‘dall’autoritratto al selfie’ per la prova artistica o l’analisi multimediale dello ‘sbarco sulla Luna’ in vista dell’anniversario del 1969.

Temi variegati che hanno impegnato ieri, mercoledì 19 giugno nella prova scritta di italiano, gli studenti con autori come Giuseppe Ungaretti per ‘Il porto sepolto’ e Leonardo Sciascia nella prosa di ‘Il giorno della civetta’.

Gli studenti molisani quest’anno godono di un primato: secondo le stime la regione Molise è in testa per il maggior numero di studenti ammessi alle prove di Stato. Una regione di ‘cervelloni’ per il ben 98% di maturandi.

Nello specifico, in questo momento, sono esaminati ben 2117 studenti nella provincia di Campobasso e 602 nella provincia di Isernia.

A tutti loro un in bocca al lupo dalla redazione di CBlive.