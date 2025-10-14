A Isernia fine settimana caratterizzato dal Parabadminton

Il Raduno Paralimpico della Federazione Italiana Badminton, organizzato dall’ASD Accademia Studi Attività Motorie, presso il Palasport di Isernia, si è tenuto in Molise dal 10 al 12 ottobre 2025, è terminato con il 3° Torneo Parabadminton Molise.

La giornata inaugurale si è aperta con la conferenza stampa presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco a Isernia, alla presenza del sindaco Piero Castrataro, l’Assessore allo Sport Gemma Laurelli, e nel corso dell’incontro è stato sottolineato il valore sportivo, sociale e territoriale dell’iniziativa, che per il Molise rappresenta un significativo momento di visibilità e crescita del movimento paralimpico del badminton.

In seguito a Campobasso, si è tenuto il seminario “L’Università come leva per lo sport paralimpico”, presso l’Università degli Studi del Molise in cui si sono fatte riflessioni sulla collaborazione tra il mondo accademico e quello sportivo per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle discipline Paralimpiche presente il Professor Germano Guerra, delegato del Rettore per lo Sport, Carmine Iacovella docente di Teoria, Tecnica e Didattica del Badminton, la Prof.ssa Marta De Angelis ed il Coach della Nazionale Parabadminton Enrico Galeani.

Sabato 11 ottobre sono continuate le attività presso il Palafraraccio di Isernia dove era in programma l’iniziativa “Lo Sport Paralimpico incontra la Scuola”, qui gli studenti dell’Istituto San Giovanni Bosco hanno assistito agli allenamenti della Nazionale ed hanno incontrato la campionessa Rosa De Marco del GSPD – Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, protagonista ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Domenica 12 ottobre si è svolto il Torneo Parabadminton Molise, giunto alla sua terza edizione, che ha visto in campo oltre 20 atleti provenienti da Lazio Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, Campania ASD Frecce Azzurre, Puglia ASD SEI, Sicilia ASD EasyPlay, Lombardia ASD BASSA Bergamasca e Molise ASD ASAM e ASD CUS MOLISE.

Questi i risultati da sottolineare:

Singolare Maschile WH1 1°) Maurizio Giuseppe ASD ASAM 2°) Maddalena Carmine ASD ASAM;

Singolare Maschile WH2 3°) Pasciullo Gabriele ASD ASAM

Singolare Maschile SL3 De Falco Riccardo ASD ASAM

Singolare Maschile SU5 Iaconelli Gianfranco ASD ASAM

Doppio Maschile WH1-WH2 1°) Maurizio Giuseppe ASD ASAM / Vasta Salvatore GSPD.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri: l’On. Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale CONI e Delegato Provinciale CONI Isernia e CIP Isernia; Donatella Perrella, Presidente CIP Molise; Angelo Campofredano, Coordinatore Regionale Sport e Salute Molise; Gemma Laurelli, assessore allo Sport Comune di Isernia; Benito Suliani, Presidente CONI Molise, e Giuseppe Formato, vice-presidente CIP Molise e Delegato Provinciale CONI Campobasso.

Per il componente di Commissione Paralimpica Badminton, Carmine Iacovella, “è stato un momento di formazione e di confronto per i tecnici molisani con la Direzione Tecnica Nazionale l’Head Coach Enrico Galeani e la possibilità di visionare la metodologia di allenamento e costruzione della tattica, per questo ringrazio Il Presidente FIBa Carlo Beninati per la scelta ricaduta sul capoluogo pentro che pone Isernia tra le città d’Italia più vive del movimento”.

Il Delegato Regionale Federbadminton Molise, Laura Iacovella: “Quest’evento ha avuto una valenza non solo sportiva, ma anche sociale e culturale: promuovendo l’inclusione, l’integrazione e la valorizzazione del territorio. Ringrazio il Comune di Isernia per la disponibilità, il Comitato Italiano Paralimpico Molise per la collaborazione e la Regione Molise per il sostegno”.

Il presidente dell’ASD ASAM Isernia, Anna Di Matteo: “Sono felice che l’evento svolto ha raccolto il consenso di tanti partecipanti, e che lo staff organizzativo ha lavorato eccellentemente; inoltre le attività sono rientrate in “Evento Sostenibile F.I.Ba.”, dove sono state previste misure per la riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale, in linea con le buone pratiche di sostenibilità promosse dalla Federazione Badminton”.