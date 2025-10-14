Al via dal 16 ottobre il pagamento degli anticipi per lo Sviluppo rurale Molise
L’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise notizia che ha autorizzato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ad erogare, a partire dal prossimo 16 ottobre, il pagamento degli anticipi nella misura del 70% per gli interventi di Sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Nello specifico, i pagamenti aventi ad oggetto tutte le domande afferenti i seguenti interventi: SRA01 “Produzione integrata”, SRA08 “Gestione prati e pascoli permanenti”, SRA14 “Allevatori custodi dell’agrobiodiversità”, SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica”, SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”, SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”.
Gli anticipi saranno erogati fino al 30 novembre 2025, esclusivamente per le domande risultate ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e di monitoraggio (AMS).
“La Regione Molise ha assunto per la prima volta questa decisione – precisa l’Assessore Micone – avvalendosi della possibilità, prevista dalla normativa comunitaria, di autorizzare l’erogazione degli anticipi, al fine di garantire maggiore tempestività nel sostegno alle imprese agricole del territorio. Così da offrire un sostegno concreto al settore agricolo regionale, colpito da persistenti difficoltà economiche dovute a molteplici fattori, quali eventi meteorologici estremi che hanno compromesso gravemente le rese agricole, tensioni geopolitiche e commerciali che hanno aumentato l’instabilità dei mercati, necessità di liquidità delle imprese agricole, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, per sostenere le spese di gestione”.