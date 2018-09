Dissesto idrogeologico, il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini di Petacciato

Il portavoce M5S in Parlamento, Antonio Federico, insieme ai portavoce in Consiglio regionale Andrea Greco, Valerio Fontana e Patrizia Manzo ha incontrato i cittadini di Petacciato per parlare di dissesto idrogeologico.

Hanno fatto un sopralluogo sulla zona franata, al piede della frana, nelle aree più colpite del paese e in quelle infrastrutture che si trovano nell’area franata come viadotto autostradale, ferrovia e acquedotto. Ehanno incontrato i cittadini e il comitato ‘No Frana’ che hanno mostrato il Piano Regolatore generale hanno ripercorso la cronistoria della vicenda.

In quella zona, da oltre cento anni, c’è un fronte franoso tra i più ampi d’Europa. Nel tempo, decine di frane, una commissione ad hoc e oltre due miliardi e mezzo di lire non sono bastati alla Regione per mettere in sicurezza l’area.

“Già nel 2016, insieme a Patrizia Manzo – spiega Antonio Federico – ho presentato una interrogazione in Consiglio regionale sulla questione, ma senza avere risposta. Ora porterò il tema all’attenzione del Ministero dell’Ambiente e valuteremo interventi in Regione e in Parlamento. L’obiettivo è quello di salvare l’area e di valorizzarla, anche perché parliamo di un Sito di interesse Comunitario (zona Sic). Appena avrò risposte tornerò a Petacciato per aggiornare tutti i cittadini.”