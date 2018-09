‘LaChami in Piazza’, grande successo per l’iniziativa della Chaminade Campobasso

In Piazza Vittorio Emanuele II, a Campobasso, la terza edizione dell’iniziativa ‘LaChami in Piazza’ sta riscuotendo un grande successo di partecipanti.

Tanti i bambini e ragazzi a cimentarsi nei giochi predisposti dai tecnici della Chaminade Campobasso e, soprattutto, a partecipare ai mini tornei nella gabbia allestita sotto Palazzo San Giorgio.

Anche sabato 1° settembre 2018 l’evento, rientrante nel cartellone degli eventi estivi dell’amministrazione comunale, proseguirà.

“Un appuntamento annuale della Chaminade Campobasso – le parole del direttore generale Michele Falcione – attraverso il quale propagandiamo anche le nostre attività. Da quest’anno si potrà scegliere, a seconda delle proprie capacità di orientarsi sul calcio o sul futsal”.

“Inizia un mese importante – ha anticipato Falcione – L’11 settembre alla Mater Ecclesiae, che terminerà con uno spettacolo musicale. Inizierà la Coppa Italia e ci sarà la presentazione della squadra”.

“Per il terzo anno ci proponiamo in questo evento – ha affermato il vice-presidente Domenico Scarnata – Ci sono tante novità quest’anno, in primis con l’accordo con la Primavera e col suo presidente Panichella. Quest’anno ci allarghiamo al calcio, sperimentando, insieme ai vertici della Divisione, il progetto ‘futsal in soccer’. Sul fronte ragazzi – ha proseguito Scarnata – il nostro punto di forza sarà l’impianto sportivo ‘Sturzo’, che finalmente sarà un polo sportivo d’eccellenza sia per il calcio che per il calcio a 11. Per quel che concerne la squadra di serie B, credo sarà un campionato importante, avendo allestito un’ottima squadra”.