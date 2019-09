“4° Trofeo PerCorrendo San Giuliano”, parte il countdown alla chiusura delle iscrizioni

Mancano 10 giorni alla chiusura delle iscrizioni per poter partecipare alla 4° edizione del Trofeo “PerCorrendo San Giuliano”, la kermesse podistica organizzata da Giancarlo Benevento in collaborazione con l’ASD Atletico San Giuliano del Sannio.

E’ con immensa e grande gioia che Giancarlo Benevento, promotore e organizzatore della manifestazione che avrà luogo a San Giuliano del Sannio domenica 22 Settembre 2019 – ritrovo atleti a partire dalle ore 15.00 in Piazza Libertà – comunica che il numero degli iscritti è già a buon punto e che tende a salire.

Le domande di iscrizione possono essere presentate fino alle ore 20.00 del giorno 20 settembre 2019 on line sul sito www.correreinpuglia.it o www.icron.it oppure presso il negozio di abbigliamento donna Exequo a Campobasso in Via XXIV maggio n. 6, presso MolisediVino Via Puglia 69 a Campobasso o contattando Giancarlo Benevento al 3289267822. Possibilità di iscriversi anche il giorno della gara.

9 Km con ritrovo partecipanti a partire dalle ore 15.00 in Piazza Libertà a San Giuliano del Sannio che vedrà la presenza quale Testimonial Monica Casiraghi, ultramaratoneta, campionessa mondiale 100 km anno 2003 (Taiwan), campionessa Europea 100 km anno 2003 (Mosca) record Italiano 7.28.12, campionessa Europea 100 km anno 2005 (Passatore Firenze-Faenza), campionessa Europea 100 km anno 2006 (Winchothen Olanda).

Altra presenza d’eccezione, l’amico fraterno di Giancarlo Benevento, Gennaro Varrella vincitore delle tre passate edizioni quest’anno speaker della manifestazione. La gara è aperta a TUTTI: atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati, amatori e dilettanti che dovranno ricoprire il percorso in un tempo massimo di 1h30min.

La manifestazione prevede una sezione riservata ai Bambini e Ragazzi dai 5 ai 17 anni divisi nelle varie categorie (Esordienti 5/10 anni 500mt; Ragazzi 11/13 anni 1000mt e Cadetti 14/17 anni 1500mt). Per tutta la giornata a disposizione gratuita dei Bambini inoltre, un parco giochi che verrà allestito in Piazza Libertà con gonfiabili, giochi e animazione. Il pagamento per partecipare alla gara podistica (euro 10 Adulti e euro 5 Bambini e Ragazzi 5/17anni) sarà effettuato da parte degli atleti al momento del ritiro del pettorale presso la zona partenza in Piazza Libertà o in un locale appositamente allestito domenica 22 settembre 2019. Tutti coloro che parteciperanno alla gara avranno diritto al Pettorale gara, Pacco gara che sarà consegnato previa riconsegna del pettorale al termine gara, Buono pasto, Cartellino di partecipazione giornaliera copertura medica personale, Assicurazione RCT, Assistenza tecnica medica con ambulanza, Ristori lungo il percorso e Ristoro finale all’arrivo, Servizio cronometraggio e classifiche a cura di quo timing (www.correre inpuglia.it ), Servizi Igienico Sanitari situati in Piazza Libertà, Docce e Servizi Igienico Sanitari presso Palestra Comunale, Foto e Video manifestazione, Parcheggio auto ingressi del Paese e spazio antistante la Palestra.

Al termine della gara ci sarà un Ricco Pasta Party con Birra e saranno premiati i cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della classifica generale e a seguire i primi cinque atleti di ogni categoria Juniores (18/23anni) SM (23/34uomini)- SF (23/34donne) SM35 – SF35 (35-39 anni) SM40 – SF40 (40-44 anni) SM45 – SF45 (45-49 anni) SM50 – SF50 (50-54 anni) SM55 – SF55 (55-59 anni) SM60 – SF60 (60-64 anni) SM65 – SF65 (65-69 anni) SM70 – (70-74 anni) ed oltre. Saranno premiati anche le categorie giovanili Esordienti (EM/EF) da 5 a 10 anni – Ragazzi (RM/RF) da 11 a 13 anni e Cadetti (CM/CF) da 14 a 17 anni. Saranno premiate anche le prime Cinque Società con almeno 20 atleti classificati con la classifica del metodo a scalare con premi in denaro R/S.

Si ringrazia: il Comune di San Giuliano del Sannio, i Carabinieri, l’ACSI, tutte le Associazioni di San Giuliano del Sannio, i volontari di San Giuliano del Sannio, la Croce Rossa Italiana, gli Amici volontari del 112, la CIVES, l’AITe, il Campo delle Meraviglie parco giochi e animazione bambini. Gratitudine e stima a: Pastificio La Molisana, Il Tartufo del Molise Srl, Caseificio Valmolise, LemmoAuto, Moligel Srl, Exequo moda donna, Bar Sport, Elettricista Nicola Varriano, L’Orchidea, Macelleria Venditti, Acqua Molisia Hotel San Giorgio, Coriolis By Eden, Cefalo distribuzione bevande, Caffè Camardo, LA.PA Alimentari, “Le 4 Vianove” – Ristorante Pizzeria Birreria Braceria, D’Amore Carta e affini, Celiaco.m, Sorelle Di Vito, Di Ioia materiale edile, Sport Show, Piergomme Di Pietrunti Fabrizio & C. Sas, Angelo Giannaccaro Impresa Edile, Tamburro inerti, Stampamik, Pedicino & C snc, Paprika intimo uomo donna, Agriturismo La Castagna, Nardone Azienda Agricola, Centro Degradé Joelle Mario Equipe Parrucchieri, L’era Glaciale Ristorante Bar Pizzeria, Nat’Tur, Donato Mastropietro, Il risveglio dei sapori Spensieri, Tclsport Palloni Pressostatici-Tensostrutture -fornitura articoli sportivi.. Marmi Lella, Il SOGNO Fiorito, Petrella Laurino Forno di Matrice, Molise DiVino, MIC, M2 movement, Sergio Cefaratti Tabacchi e Alimentari, Coltellerie Paolucci, Bar Montalto, DR di Alfredo Del Rosso, L.P.Distribuzione, Odontoiatra Raffaele Belnudo, Palestra IRON LIFE Fitness, Colle Sereno Organic Wines, B&B da Mary.