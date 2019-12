Degrado centro storico, il centrodestra ‘riporta’ l’argomento in Commissione: “Noi costruttivi”. Annuario: “Controlli e videosorveglianza”

Il problema degli schiamazzi notturni al centro storico, a via Ferrari, della discarica a cielo aperto in cui il borgo antico si trasforma durante la notte nel fine settimana, si sta allargando a macchia d’olio in altre zone del centro cittadino.

Un ordine del giorno del centrodestra, a firma di Esposito, Colagiovanni, Fasolino e Annuario, è stato discusso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Un documento propositivo con il ritiro dell’ordine del giorno e il trasferimento dell’argomento in Commissione, “per provare a risolvere tutti assieme il problema”.

“Sono necessari i controlli – ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – per verificare il volume della musica alta dei locali, che non rispettano gli orari. Sono necessari controlli rigidi agli esercenti, che somministrano alcol a soggetti minori. Situazione che nel centro storico si sta aggravando e anche in altre zone del borgo. Credo sia necessario accelerare l’avvio di un sistema efficiente di videosorveglianza, mezzo per dare un concreto aiuto alle forze dell’ordine. La prevenzione è di fondamentale importanza”.