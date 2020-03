“Quando le persone non possono arrivare alla cultura, la cultura viene agli esseri umani”, Elena Bianchi porta la musica italiana nelle case dei tedeschi in quarantena

A post shared by Mein Wittenberg (@mein_wittenberg) on Mar 24, 2020 at 9:39am PDT

View this post on Instagram

Elena Bianchi è una italiana che vive in Germania, a Wittenberg, una città della Sassonia-Anhalt, dove da qualche giorno, così come in Italia, sono entrate in vigore le misure restrittive per contenere il contagio del Covid-19. Concerti, eventi culturali, cinema: è tutto sospeso.

Elena, così, per provare a restituire un po’ di gioia ai cittadini costretti a casa, sta regalando la sua musica, che entra negli appartamenti in cui le persone sono costrette a trascorrere la quarantena.

“Quando le persone non possono arrivare alla cultura, la cultura viene agli esseri umani”, è lo scopo dell’iniziativa di Elena Bianchi, che ha portato la musica, rigorosamente dall’esterno, anche davanti all’ospedale cittadino, dove è impegnato il personale sanitario alla lotta al Coronavirus. Davanti al nosocomio, musica italiana, quella tanto apprezzata all’estero, come la canzone ‘Felicità’ di Al Bano e Romina.

Una iniziativa lodevole di una italiana ‘adottata’ dalla cittadina tedesca, che serve per portare un po’ di felicità a tutti i cittadini che non possono uscire di casa, vivendo una situazione surreale.