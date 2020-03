Coronavirus, un gruppo di cittadini ringrazia la Protezione Civile del Molise: “Spesa a casa, compagnia a telefono, lavoro”

Una mail per chiedere, tramite la nostra testata, un ringraziamento per la Protezione Civile Regionale. A scriverci: Marisa, Luca, Loredana, Antonio, Pina, Mario, Gennaro, Isabella, Marika, Lucio, Sabella, Severina, Dina, Rosario e tanti altri cittadini molisani, anche a nome dei nostri genitori e dei nostri nonni.

“Gentile redazione dalle vostre pagine vorremmo fare arrivare il nostro grande GRAZIE alla Protezione Civile Regionale. Da settimane seguiamo il loro silenzioso lavoro senza sosta, beneficiandone tutti. La spesa a casa, i farmaci, le tende per gli ospedali, la presenza a telefono sempre per ognuno di noi cittadini, le mascherine date a tutti anche a quelli a cui avrebbe dovuto provvedere qualcun altro, a tutti nostri anziani delle case di riposo. E alla luce delle notizie di stasera, se in altri luoghi non accadrà il peggio, sarà per la sensibilità è l’intelligenza di chi è al suo comando. Abbiamo trovato disponibilità, efficienza, presenza e sorrisi. Sorrisi di donne e uomini che lasciano le loro famiglie tutti i giorni esponendosi e rischiando e a cui qualcuno non sa dire grazie. Lo facciamo noi. Cittadini di questa terra fieri dei suoi figli. Il nostro abbraccio e la nostra gratitudine siano per Alberta De Lisio e per i suoi collaboratori: la medaglia virtuale che appuntiamo sui loro cuori”.