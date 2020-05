Campobasso, cinghiali sulla carreggiata: ancora un incidente

Ancora un incidente a causa dei cinghiali. È successo la notte tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte sulla statale 17, alle porte di Campobasso.

Un gruppo di cinghiali ha improvvisamente invaso la corsia e l’automobolista per evitarli ha impattato contro il guardrail. L’urto ha causato danni alla carrozzeria e al motore dell’auto del conducente.

Un sinistro che accade a pochi giorni di distanza dai video che dimostrano la presenza di cinghiali anche in zone centrali di Campobasso. Una vera emergenza in Molise a cui bisogna far fronte.