Campobasso, torna la Festa dei Nonni: il 2 ottobre appuntamento in Piazzetta Palombo

Il fiduciario provinciale ANLA, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Luigi Calabrese, come ogni anno ha organizzato a Campobasso “La festa dei Nonni”. L’evento si terrà martedì 2 ottobre, in Piazzetta Palombo.

‘La Festa dei Nonni’, è una ricorrenza istituita con Legge numero 159 del 31 luglio 2005, per celebrare l’importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Come ogni anno, l’ANLA Onlus celebra la Festa dei Nonni con numerose iniziative dedicate a rafforzare il legame tra le generazioni e a migliorare la qualità della vita della popolazione senior, anche attraverso progetti tesi a sostenere la prevenzione e la salute nella terza età.

Di seguito il programma per il prossimo 2 ottobre a Campobasso:

Dalle ore 9,30: controllo gratis dell’udito. Soci ANLA intrattengono nonni e nipoti fornendo ogni tipo di informazione.

ore 11.00: speciale flash mob “Il Girotondo dei Nonni e dei Nipoti”. Mano nella mano nonni e nipotini in un momento festoso con la partecipazione del testimonial Maestro Domenico Fratianni e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Antonio Colozza” che hanno realizzato disegni per l’occasione.

ore 11,30 premiazione di uno scolare che ha svolto il compitino più bello sui nonni.

ore 12,00 omaggio a tutti i nonni di un sacchetto con prodotti locali (pasta, caffé, cioccolato).

A.N.L.A. – Onlus, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, è costituita dai lavoratori anziani delle aziende italiane. Essi sono parte di questa storica Associazione perché hanno ancora voglia di contribuire a “costruire” la nostra società dopo aver tanto lavorato nelle aziende, perché riconoscono nel lavoro, nella professionalità, nell’esperienza un valore. Vogliono così far sentire la loro voce per tutelare i diritti e la figura delle persone anziane, o meglio, dei “più avanti in età” perché sono convinti che nel dialogo fra le generazioni possono scaturire solo fattori positivi di progresso e crescita sociale.

L’Associazione è impegnata in ricerche, studi, convegni, proposte di legge, petizioni popolari, convenzioni di carattere sanitario, assicurativo, finanziario, commerciale e turistico a favore dei tesserati. La presenza sul territorio italiano è assicurata attraverso più sedi regionali e provinciali dove i tesserati e i loro familiari possono usufruire di servizi ed assistenza in materia previdenziale, legale, sanitaria, assicurativa e per iniziative di turismo e tempo libero.