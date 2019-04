I capolavori di Monet e Manet riprodotti da un’associazione di molisani all’estero. Da venerdì la mostra presso la Bibliomediateca

Venerdì 3 maggio, alle ore 10,30, nella Bibliomediateca comunale, nell’ex Casa della scuola di via Roma si terrà l’inaugurazione di una mostra di circa 90 riproduzioni realizzate da un’associazione di molisani residenti in Canada, dei capolavori di Monet a Manet.

Un intervento che andrà ad abbellire ed impreziosire i nuovi e centralissimi spazi. Le riproduzioni saranno collocate nei corridoi e nelle sale lettura per rendere ancora più accattivante l’ingresso e la permanenza dei fruitori il cui numero è triplicato da quando la Bibliomediateca è stata spostata in via Roma.