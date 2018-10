In auto con cocaina ed eroina e a casa bilancini e denaro contante: giovane spacciatrice finisce nei guai

La Polizia li ha intercettati mentre erano in auto, poi una volta sotto casali hanno perquisiti. Si tratta di un uomo e una donna chetrasportavano droga. Quando gli agenti li hanno fermati, lei ha cercato inutilmente di disfarsi di 45 grammi di eroina e 25 grammi di cocaina, ancora non suddivisa in dosi.

Una volta che la Polizia è salita nella loro abitazione hanno ritrovato mille euro in contanti, due carte di credito, bilancini, materiale per il confezionamento e un telefonino di dimensioni ridotte dello stesso modello di quelli ritrovati durante la perquisizione nel carcere di Campobasso.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la giovane donna, classe 1983, è stata denunciata.