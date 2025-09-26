La Molisana Magnolia, rossoblù attese dalla semifinale contro la corazzata Schio

Tra le campobassane recuperano capitan Trimboli e Giacchetti. Prosegue l’operazione recupero per Pastrello

Il momento dei confronti ufficiali per quella che sarà una prima ‘storica’. La Molisana Magnolia Campobasso si tuffa nell’atmosfera della Supercoppa in programma, nell’ultimo weekend di settembre, al PalaRomare di Schio. Per le rossoblù ci sarà spazio al sabato, con palla a due alle ore 19.30, per la seconda semifinale (la prima metterà di fronte Venezia e San Martino di Lupari alle 17.15) con le vincenti che – nel giorno successivo di domenica 28 con avvio alle 18 – si ritroveranno nella finalissima che assegnerà il primo titolo della stagione.

BACK TO BACK Per i #fioridacciaio si tratterà di una sorta di deja vu rispetto all’ultima amichevole precampionato di sabato scorso con, nella circostanza, un verdetto ufficiale. Le rossoblù, in tal senso, sono animate dalla volontà di cancellare il -35 (69-34) patito nello scrimmage in terra veneta.

Peraltro, sul fronte delle magnolie, l’ultima settimana è stata più felice anche da un punto di vista fisico, soprattutto negli ultimi giorni.

«Siamo riusciti a lavorare con un po’ tutto il gruppo – spiega alla vigilia il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli – con la sola Pastrello che prosegue nel suo percorso di recupero, peraltro con grande speditezza perché già sta lavorando con le compagne e, nel prossimo ciclo di lavoro, dovrebbe gestire anche momenti di contatto fisico sul parquet. Di fatto, è quasi pronta. In queste ultime ore, tra l’altro, abbiamo recuperato quasi del tutto alla causa anche Trimboli (peraltro ex di giornata, ndr) e Giacchetti e questo ci ha permesso di poter lavorare con grande attenzione su diversi aspetti».

ROSTER DA EUROLEGA Di fronte a sé il team campobassano troverà un gruppo, quello affidato al coach spagnolo Victor Lapeña, che può contare su di un roster di dieci elementi in grado di essere parte integrante nello starting five di qualsiasi altro team della massima serie tricolore in rosa. Il tutto, peraltro, in attesa delle tre giocatrici impegnate nella Wnba, la pivot statunitense Jessica Shepard e l’esterna lettone Kitija Laksa sono all’opera nelle semifinali playoff, cui non è arrivata la stella dell’Italbasket rosa Cecilia Zandalasini, che potrebbe essere anche in tribuna nella circostanza. Attualmente, il roster orange può contare sulle azzurre, bronzo agli ultimi Europei, Verona, Keys ed Olbis, sulla spagnola Conde, sulla capitana Sottana, sulla belga Mestdagh, sulla francese Badiane, sulla lettone Steinberga e sulle altre due italiane Panzera e Zanardi.

CONSAPEVOLEZZE E VOLONTÀ Un incrocio non semplice in altri termine, così come sa bene lo stesso coach Sabatelli.

«Sappiamo di affrontare una corazzata – riconosce – che deve inserire in organico altri tre elementi di assoluta sostanza. Sarà una gara molto complicata, ma, dalla nostra, abbiamo forte la consapevolezza di non voler e di non dover ripetere la prestazione dell’ultimo test match. Con certezza, dobbiamo alzare il livello rispetto a quel match e, soprattutto, non disimpegnarci sul parquet con arrendevolezza, cercando di avere tutt’altro tipo di atteggiamento. Sarà, perciò, importante avere la giusta concentrazione».

«Senz’altro – prosegue Sabatelli – non abbiamo nulla da perdere e, soprattutto, cercheremo di riscattare quello che è stato il mood dell’amichevole contro di loro e, alla fine, tireremo le somme per capire cosa ci dirà il campo».

PERCORSO COMPLESSIVO Da un punto di vista dell’itinerario di avvicinamento al campionato, per il tecnico rossoblù «siamo ancora con del ritardo da recuperare, ma, in considerazione di un avvio di campionato sempre più prossimo, dobbiamo cercare di accorciare i tempi e riuscire a rimetterci sulla giusta rotta nel minor tempo possibile».

DETTAGLI DI SUPPORTO Con diretta streaming gratuita sulla piattaforma flima.tv (che sarà location, con uno specifico abbonamento, di tutte le sfide delle competizioni curate dalla Lega Basket Femminile: ossia campionato, Coppa Italia e playoff), la gara sarà diretta dal siracusano Luca Attard, dal fanese Luca Bartolini e dal capitolino Daniele Gai.

GIRONE COMPLETO Nel frattempo, con la conclusione dei preliminari di Eurolega ed EuroCup, sono stati definiti nel complesso i gironi di prima fase delle due competizioni continentali. Nella seconda, quella con al via anche i #fioridacciaio, il girone A sarà completato dalla formazione boema dello Zabiny Brno che, al suo interno, può contare su tre vecchie conoscenze dei parquet tricolori come l’ala lituana (ex Ragusa) Juškaitė, la lunga svedese (ex Schio e Moncalieri) Zahui e la pivot americana, ma di passaporto sloveno, Evans, già vista all’opera a Brescia.

Per le magnolie l’incrocio con il Brno sarà all’ultimo turno del girone d’andata e nell’ultimo match complessivo di poule. Nello specifico, il 29 ottobre alle ore 20.30 all’Arena ed il 26 novembre alle ore 18 nella Repubblica Ceca.