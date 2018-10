Orto didattico in via Marche, gli studenti della Jovine raccolgono frutta e verdura di stagione

Sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Jovine’ a far visita questa mattina, martedì 2 ottobre 2018, all’orto didattico che l’associazione ‘Il nostro Quartiere S.Giovanni’ ha realizzato su un terreno comunale in via Marche.

E’ stata l’occasione per cogliere quanto seminato in primavera, ovvero pomodori, melanzane, peperoni, e per raccogliere i frutti degli alberi, come fichi e nocciole.

I ragazzi hanno poi provveduto a trapiantare le nuove essenze, come carote, cavolfiori e insalata invernale.

L’orto didattico comincia dunque a funzionare, e a svolgere in pieno la propria funzione divulgativa ed educativa.

“Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro sin qui compiuto in sinergia con l’Istituto Comprensivo”, hanno fatto sapere dall’associazione che, agli alunni, ha dato appuntamento per la prossima primavera.