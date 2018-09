Progetto SportHando, al via la seconda fase dell’iniziativa del Coni

Ha preso il via la seconda fase del Progetto SportHando 2018, organizzato dal Coni Molise, delegazione di Campobasso.

Come noto, il Progetto SportHando, al suo 15esimo anno di attuazione, è rivolto ai ragazzi disabili presenti sul territorio della provincia di Campobasso ed è finalizzato all’integrazione sociale attraverso l’attività sportiva, senza escludere lo spirito di sana competizione. L’iniziativa consente la pratica sportiva integrata dei ragazzi disabili in età scolare con i coetanei normodotati ed è realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive e con le Società Sportive che mettono a disposizione le proprie strutture ed i propri tecnici specializzati che fungono da tutor affiancando i ragazzi disabili nello svolgimento dell’attività.

“Lo sport è un diritto per tutti i ragazzi”. Il Progetto SportHando vuole favorire la divulgazione di questo principio affinché lo sport diventi un fattore importante per la riabilitazione dei disabili e per la loro integrazione all’interno della società, il cui obiettivo ultimo non è quello di rincorrere una parità materiale impossibile, ma di avere a disposizione una gamma sufficiente di opportunità appropriate alle proprie capacità.

La prima fase del progetto si è svolta in primavera ed ha coinvolto 90 iscritti; 10 le Federazioni Sportive che hanno aderito all’iniziativa, 15 le Società Sportive che hanno dato la disponibilità ad accogliere i partecipanti, 35 gli istruttori specializzati impiegati.

Numeri, questi, confermati anche per la seconda fase del progetto: ogni allievo ha la possibilità di effettuare le lezioni della disciplina sportiva prescelta, con cadenza settimanale, fino alla fine dell’anno.